高德地圖具9項資安風險！ 國安局檢測：關掉App個資仍回傳中國

中國高德地圖App登台引發資安疑慮。（資料照）

中國高德地圖App登台引發資安疑慮，國家安全局長蔡明彥今（7）日於立法院答詢時證實，國安局已針對高德地圖進行內部資安檢測，在15項檢測項目當中，有多達9項存在資安問題，其中包括持續蒐集用戶通訊錄、通話內容、即時影音視訊狀況，且即使將App關閉之後，仍會繼續將使用者個資傳送至中國伺服器，存在相當高的資安風險。

立法院外交及國防委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，並邀請國安局長蔡明彥備詢，民眾黨立委王安祥關切高德地圖議題。

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蔡明彥答詢指出，數發部已委請資安院進行高德地圖資安檢測，據其瞭解下個月會提出公開報告，國安局內部也針對高德地圖資安進行檢測，在15項的檢測項目裡面，有9項具資安風險。

蔡明彥說明，高德地圖9項資安問題包括，會持續地去蒐集用戶的通訊錄、通話內容、即時影音視訊的狀況，更重要的是它會回傳資料到中國的伺服器，「即使你把App關掉之後，它繼續地傳送相關使用者的個資到中國的伺服器去」，所以確實存在較高的資安風險。

蔡明彥進一步指出，也許其他外國製App也會有一些這樣的資訊蒐集，「但是沒有像高德，它擺明了就是說它的資訊是會跟第三方分享的」，高德在它與用戶的協定當中，也特別強調會回傳給第三方。他並提及，中國基於國安法制，會要求中國籍企業必須分享所有企業資訊或是用戶資訊，因此這部分確實存在比較嚴重的資安疑慮。

不過，蔡明彥說，這是國安局內部的報告，對外發布尊重數發部資安檢測報告，由於這次高德地圖個案，數發部已對外說明要進行檢測，「我們就不會越權，尊重他的做法」，但國安局內部調查報告的資訊，也會提供給數發部做參考。

高德地圖今年4月在台新增「紅綠燈倒數計時」功能，因讀秒近乎零誤差引發社會譁然。數發部4月23日已表示，依「資通安全管理法」，高德地圖屬危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用，預計5月公布資安評測風險。

國防部長顧立雄此前也已通令全體國軍禁止下載使用；內政部長劉世芳則表示，若風險評估結果對國安產生重大影響，將加以禁絕。

國安局長蔡明彥7日證實內部檢測初步發現中國高德地圖15項資安檢測中有9項不合格，包括關掉APP也會持續回傳用戶個資到中國伺服器。（圖取自國會頻道）

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