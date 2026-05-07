被網瘋傳與黃國昌不正當男女關係！林子宇喊告：說不難過是假的

林子宇近日時常與黃國昌同台活動，沒想到被影射有不正當男女關係。（取自林子宇臉書）

民眾黨新北市板橋區市議員參選人林子宇，近日時常與創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌同台出席活動。昨日她在臉書發文控訴，遭網軍、媒體用下三濫手段影射與兩位前後黨主席存在不正當男女關係。原本她不想理會，沒想到媽媽一句「要吃飯，不要看網路留言」，她才驚覺自己沒考慮過家人的心情。同時，她也對兩位主席與其家人感到抱歉。

她表示，說不難過是假的，自己無愧於心，不曾想會深深影響到身邊的人。她現在已經委請律師蒐證，後續將採取法律行動。

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林子宇昨日在臉書發文表示，作為政治工作者，政治上的刀光劍影她都能承擔，也沒有膽怯，特別是這段時間，媒體、網軍用下三濫的手段影射她和柯文哲主席、黃國昌主席存在不正當的男女關係，秉持「不實的指控根本無需理會」，她沒有太大的反應，直到她節目下播，媽媽傳了一句「要吃飯，不要看網路留言」，才驚覺「我可以不看，但她會看到」，她表示：「我能有鋼鐵心，卻從沒有考慮過他們的心情。」

林子宇說，同樣的，她也對兩位主席及他們的家人感到抱歉，他們都有著幸福美滿的家庭，卻因為栽培、支持她選議員，要被如此的抹黃。

林子宇強調，作為公眾人物，早已習慣將私人情緒調成靜音，只為了維持大人世界應有的體面。只是始終不明白，那些側翼與政論主持人之中，不乏女性、也不乏為人父母者，為何仍會用這樣的方式博取聲量，甚至甘願成為營造更不友善性別環境的劊子手？

最後她表示，說不難過是假的，因為她一路走來無愧於心，卻不曾想會深深影響身邊的人，為此不能再不作為，面對這種不入流的行徑，已委請律師進行蒐證，後續將採取法律行動。她也向母親喊話：「媽，我有好好吃飯，也很堅強，我不習慣對你說母親節快樂，但我也知道，只有我快樂，你才會快樂。」

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