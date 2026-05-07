國民黨新北市議員初選揭曉 新莊泰豐里長王珮宇出線

新莊區泰豐里里長王珮宇在國民黨新北市議員初選中出線，她強調，深知接下來的大選挑戰會更艱鉅，她已準備好了。（圖擷取自「王珮宇」臉書）

國民黨新北市第三選區（新莊）市議員提名3席，含女性保障1席，除現任登記議員外，還有1席提名空間，由泰豐里長王珮宇及新北市議員宋明宗新莊服務處主任蕭夙玲競爭，國民黨新北市黨部今公布初選民調結果，由王珮宇出線。

市黨部：僅公布排序

國民黨新北市黨部指出，王珮宇、蕭夙玲兩人已於5月4日至6日進行3天全民調，今早10點於新北市黨部公開拆封民調結果，統計結果顯示，依序為王珮宇、蕭夙玲，將依民調結果報送提名審查會決議。

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此次未公布兩人民調數據，國民黨新北市黨部說明，每次在「拆封民調前」，黨部皆會詢問參選同志意見是否公布數據，「參選同志今日共識，不公布民調數據，僅公布排序」。

王珮宇：我已經準備好了

初選結果公布後，王珮宇第一時間在個人臉書粉專發表出線感言，她提到，謝謝每位她的鄉親，她也向蕭夙玲致上最高敬意，因為有可敬的對手，這段過程將是她人生中珍貴的篇章。

王珮宇表示，今天不是終點，而是「新莊新希望」的起點，她深知，現在拿到的只是一張代表國民黨出戰的門票，接下來的大選，挑戰會更艱鉅，「我已經準備好了」，未來她會用更謙卑的腳步走遍大街小巷、贏得認同，更要集結所有志同道合的力量，讓我們團結一致，為國民黨拚下大勝選，為大新莊拚出好未來。

國民黨新北新莊區議員初選結果揭曉，泰豐里里長王珮宇出線。（圖由國民黨新北市黨部提供）

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