歐洲跨國議員共同聲明挺台自由訪問友邦 外交部致謝

外交部政務次長吳志中與主持歐洲地區福爾摩沙俱樂部春季聚會的歐洲議會共同主席Michael Gahler（中間持簽署聲明者）及與會議員合影。（外交部提供）

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）6日發布共同聯合聲明強力友台，除肯定台灣印太角色外，也強力支持我國高層拓展國際參與、自由訪問友邦。外交部今（7）日發布新聞稿對此表達誠摯感謝。

外交部今天發布新聞稿指出，福爾摩沙俱樂部6日在歐洲議會舉辦「春季聚會」，邀請外交部政務次長吳志中以貴賓身分出席及致詞，與會成員共同通過的聯合聲明，重申深化歐洲與台灣的跨議會合作，支持台灣有意義參與國際組織，以及肯定台灣作為印太戰略樞紐不可或缺的角色。

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本次聚會共有來自英、法、德、比利時、義大利、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭、克羅埃西亞、羅馬尼亞、科索沃等14國及歐洲議會共25位福爾摩沙俱樂部共同主席與成員參加。

該聲明並就近日中國阻擾我國元首訪問史瓦帝尼一事，發聲支持我國高層拓展國際參與，並自由訪問邦交國，不支持任何以操弄飛越權等方式阻撓我國高層出訪的行徑。

聲明也指出，維持台海和平穩定及拓展台歐盟合作關係的重要性，肯定台灣在高階半導體、人工智慧與無人機相關產業的優勢科技實力，尤其當歐洲致力強化自身韌性時，台灣將是歐洲建立可信賴非紅供應鏈的關鍵夥伴；同時強調，聯合國大會第2758號決議從未涉及台灣，歐洲議會2024年通過的決議案已表達相同立場。而台灣有意義參與國際組織、會議與機制，包括即將舉行的世界衛生大會（WHA），對國際社會將有顯著貢獻。

外交部對此表達誠摯感謝並指出，福爾摩沙俱樂部自2019年成立以來，已多次發表聲明與發起聯名函，支持台灣國際參與，以及對中國軍事威脅台灣表達關切，去年10月首次在台北舉行年會，串聯歐洲政界友台力量，充分展現福爾摩沙俱樂部成員的挺台決心。

歐洲地區福爾摩沙俱樂部2026年春季聚會會後聯合聲明。（外交部提供）

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