頂著奶爸黑眼圈赴市場送康乃馨 吳宗憲拋宜蘭婦女政見

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今早赴宜蘭市南北館市場分送康乃馨。（記者王峻祺攝）

母親節前夕，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今早赴宜蘭市南北館市場分送康乃馨，甫喜迎愛女的他，頂著奶爸黑眼圈稱，深刻體會妻子每2小時餵奶辛勞，為此化育兒經驗為政策，提出「安心、照顧、陪伴」三大婦女政見，要當宜蘭三明治世代媽媽最強後盾。

針對婦女「安心」生育，吳宗憲點出宜蘭有逾七成產婦為年輕族群，受限中央補助門檻，主張未來縣府將加碼推動「全齡補助」羊膜穿刺與非侵入性染色體篩檢，打破年齡限制，讓每位準媽媽都享有完整母胎監測，藉此早期篩檢防範唐氏症等風險。

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「照顧」婦女健康部分，吳宗憲則說，將規劃增加卵巢功能檢測補助，助女性掌握生育與職涯平衡，並計畫擴大30歲以上婦女子宮頸癌篩檢；針對癌症殺手肺癌，也提出每年2千名全額補助名額，由縣府主動補足中央缺口，提升篩檢覆蓋率，及早揪出病灶。

對於產後「陪伴」，吳宗憲深知產後憂鬱嚴重性，首推「3次免費心理諮商」與新手媽媽陪伴員到宅關懷服務，同時規劃在各鄉鎮市廣設親子館，並增加「臨托」據點，期盼透過公私協力與彈性托育制度，減輕婦女育兒壓力，能有短暫喘息空間。

吳宗憲今早在宜蘭市長陳美玲、縣黨部主委林明昌及縣議員林岳賢、黃琤婷等人陪同下至市場分送康乃馨。吳宗憲說，婦女長期撐起家庭卻常忽略自身需求，這套涵蓋醫療到育兒的政見，是送給宜蘭媽媽最實質的母親節禮物，盼翻轉宜蘭婦幼政策，建構更友善的育兒環境。

吳宗憲在宜蘭市長陳美玲（中）、縣黨部主委林明昌等人陪同下至市場分送康乃馨。（記者王峻祺攝）

母親節前夕，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天提出「安心、照顧、陪伴」三大婦女政見，要當宜蘭三明治世代媽媽最強後盾。（記者王峻祺攝）

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