愛爾麗爆偷拍疑雲 台中美女議員不忍了要求全面清查

愛爾麗爆針孔偷拍疑雲，吳佩芸要求衛生局全面清查。（吳佩芸提供）

愛爾麗醫美集團爆發疑似裝設針孔攝影涉偷拍病患隱私事件，台中市議員吳佩芸強調，案件已不只是單純刑事偵查問題，嚴重涉及醫療倫理、病患隱私及醫療機構管理失職，要求台中市衛生局不應消極等待檢方偵查結果，應立即全面清查台中市分店是否有違法設備、追查側錄影片流向，並依法檢討是否廢止相關醫療機構開業執照。

台中市衛生局指出，已前往台中市2家愛爾麗診所稽查，分別於諮詢室、針劑室及診療室等區域發現監視設備及煙霧偵測器，若調查確認錄影未具特定目的或未取得病患書面同意，將依《個資法》處5至50萬元罰鍰；另若有洩漏病人秘密之事實，將依《醫療法》處5至25萬元罰鍰；另有關煙霧偵測器是否暗藏監視設備，疑涉刑事「妨害秘密罪」，將主動移送檢調單位追查釐清。

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吳佩芸指出，根據目前媒體揭露內容，事件已引發大量女性消費者恐慌，醫療院所本應是最重視隱私與人格尊嚴的場所，病患在接受療程時往往處於衣著不完整甚至裸露狀態，若醫療機構內部竟長期存在偷拍設備，且可能涉及系統性管理問題，已非單一員工個人行為可以合理化。

吳佩芸說，如今相關偷拍設備若設置於診療空間內，且涉及病患身體隱私影像，性質已極為重大，衛生局絕不能僅以「等待司法調查」為由被動處理，應立即全面清查台中市相關分店是否涉及違法設備、是否有病患影像遭側錄、影像保存及流向為何，並應主動協助可能受害的病患，建立通報與協助窗口，避免受害者在資訊不透明情況下求助無門。

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