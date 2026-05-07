行政院調查顏慧欣霸凌案 保訓會：依法最晚7月應完成調查

行政院調查顏慧欣霸凌案，保訓會主委蔡秀涓答詢表示，依法最晚7月應完成調查，將調查報告送保訓會。（記者林曉雲攝）

行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣於今（2026）年3月病逝，生前疑遭職場霸凌，行政院已啟動調查。保訓會主委蔡秀涓今（7）日在立法院司法委員會答詢時表示，行政院於3月27日召開首次會議，依規定，最晚要在3月內完成調查，亦即最晚今年7月要提出報告送到保訓會。

行政院強調為求公平，聘請外部委員組成專案小組，並非內部自行調查，由外部專家與安全及衛生防務委員會介入，針對生前是否遭不當對待、長官排擠或高強度工作壓力等傳聞進行調查，顏慧欣父親、前財長顏慶章表態願意協助調查。

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立委翁曉玲今日質詢該案調查進度。蔡秀涓答詢表示，行政院已啟動調查，開過4次會議，保訓會也已發函提醒程序，在第一次會議之後，依規定要在2個月內完成調查，但如案情複雜或場域複雜或涉及人數眾多等，依法可以再延一個月，亦即最晚3個月內完成調查，7月應將調查報告送保訓會。

翁曉玲也質詢顏慧欣的辭職信疑已反映霸凌問題，行政院長卓榮泰收到辭職信是否係已知悉未啟動處理程序，是否應負法律責任？蔡秀涓答詢時說明相關法律規定，依「公務人員保障法」規定，機關首長如已知悉霸凌卻未處理，可裁罰3萬元至150萬元，但是否構成「知情未處理」仍要等正式調查報告。

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