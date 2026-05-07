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    首頁 > 政治

    喊普發1萬現金被質疑 莊競程反擊：新竹紅利市民均享是雙標嗎？

    2026/05/07 10:29 記者洪美秀／新竹報導
    發1萬現金被指雙標？民進黨新竹市長參選人莊競程反擊。（資料照）

    發1萬現金被指雙標？民進黨新竹市長參選人莊競程反擊。（資料照）

    民進黨新竹市長參選人莊競程投入選戰第一槍就是宣布若當選，明年就普發每位市民1萬元現金，引發熱烈討論，今年初才發5千元消費金的高虹安市府對此不回應，但白營議員及側翼則猛攻莊競程去年提到「如果國家的稅收可以無緣無故想發就發，未來對國家發展、對全民造成的嚴重影響，不是1萬塊可以補得起來的」，如今想發現金是雙標。莊競程今天也在社群發文反擊「新竹紅利、市民均享，這樣做是雙標嗎？」

    莊競程舉情況一：我請客，你付錢，至於你有沒有錢，我不管。情況二：我先精算過財政，確認有多少能力、多少餘裕，再決定請客，而且是我自己付錢。莊競程問，這兩種情況，哪一種才該被罵？

    他說，關於財政盈餘是不是要普發給市民，他的想法很簡單，就是不舉債，不破壞財政紀律，不排擠教育、社福與重大建設，在這3個前提下，市政紅利應該與全體市民共享。

    他認為，真正好的市長，不只是會發送福利，更要有能力把城市建設做好。他將持續提出交通、教育、社福、文化4大政策方向，讓市民不只可共享紅利，共享進步，也讓新竹重新啟動，走向更好的未來。

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