痛批藍委為救屏東選情硬排審選罷法 黃捷：全國人民會唾棄

民進黨立委今於立法院內政委員會發言，批評藍營為救屏東選情而排審總統副總統選罷法第87條，是「暗渡陳倉、包藏禍心」。（記者陳治程攝）

立法院內政委員會今（7）排定審議公職人員選罷法、總統副總統選罷法修正草案，然因傳出國民黨為挽救今年底屏東縣選情，有意在今日議程中施壓排審修訂後者第87條，被認為是為前年曾涉賄選的屏東縣議長周典論解套，引發討論。對此，民進黨立委黃捷稍早發言直言此舉是「暗渡陳倉、包藏禍心」，不該因人設事，否將遭人民唾棄。

屏東縣議會議長周典論2023年涉以500萬元、每份連署書500元，違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，一審屏東地院依違反正副總統選罷法之連署賄賂罪，判處4年徒刑，二審去年4月改判3年2月徒刑，而最高法院去年底撤銷二審判決，發回高雄高分院更審，高雄高分院4月22日開庭審理，全案定於5月27日宣判。

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為幫個案脫罪，國民黨立委林思銘、鄭正鈐、游顥、黃仁、盧縣一、蘇清泉共同提出「總統副總統選舉罷免法第87條條文修正草案」，擬對此規範妨礙選舉的條文，新增「『被連署人未登記為候選人』或預備犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或罰金」。

立法院內政委員會今排程審查「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」修正草案。

黃捷會前發言稱，今年原本是要在內政委員會審議18歲公民權法案，但卻以青年權益為名排審，實質上「暗渡陳倉、包藏禍心」，為了幫蘇清泉增加選票，更為爭取周典論支持而量身打造「買票不用關」的法案，相當諷刺。她引述媒體報導指出，對於排審為周典論解套的總統副總統選罷法修法，「看起來藍委也是不支持的啊」，完全違背民主制度，挑戰台灣民主法治。

她說，既然藍委知道總統副總統選罷法第87條修法很難辯護，「幫人賄選的出事，出錢的卻沒事」，應該是兩造都要罰，而且周案本月27號就要宣判，既然忙半天來不及修法，「那何必在這邊被罵呢？」她認為，國民黨竟為支持屏東的選舉而挺賄選、挺買票，「我相信全國人民都會唾棄這樣的修法」，呼籲將此案移出議程。

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