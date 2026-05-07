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    首頁 > 政治

    母親節限量版「男士限定菜瓜布」何欣純與何文海聯名小物喊愛媽媽

    2026/05/07 10:25 記者蘇孟娟／台中報導
    何文海市場鎖定男性發放創意小物「男性限定菜瓜布」，喊話體貼另一半。（何文海提供）

    何文海市場鎖定男性發放創意小物「男性限定菜瓜布」，喊話體貼另一半。（何文海提供）

    母親節即將到來，民進黨台中市長參選人、立委何欣純與台中市議員何文海聯名推出母親節限量「男性洗碗專用」菜瓜布，希望藉創意小物，喊話民眾體恤媽媽的辛苦，用實際行動表達對另一半與母親的愛，男性限定的小禮物在市場發放廣獲迴響，有男士看到菜瓜布靦腆收下，還有人說「要拿給我爸用」，增添趣味話題。

    母親節將至，很多人都在市場放送康乃馨，向女性表達敬意，近日何文海帶著與何欣純聯名的菜瓜布，意外搶手引話題，原來菜瓜布是母親節限量版，寫有「母親節限定，男人洗碗專用」，「男性限定」的菜瓜布讓不少人看到會心一笑。

    何文海發送菜瓜布時，還多會特別鎖定男性發送，邊說「你要拿一塊啦，回去幫太太洗碗」、「這塊是你的，只有你可以用哦」；不少婆婆媽媽路過都說讚，也跟著拿了菜瓜布說回去給老公「看」，立刻被旁人糾正是給老公「用」啦，還有年輕的民眾也來索取，直說要拿回去給爸爸用。

    有民眾看到男性限定菜瓜布反問何文海在家會洗碗嗎？母親節換你表現嗎？讓市場氣氛熱絡不已。

    男性限定菜瓜布也引起網友迴響，有人PO文「為什麼只有母親節限定，應該365天限定」、「只洗母親節一天太浪費菜瓜布」，不過也有人老實說「實測無用」、「拿回家完全沒用，還是老媽在洗」。

    何文海說，這項男性限定小物意義盼讓大家更注意到媽媽的辛苦，並要用多元方式讓媽媽感受體貼或工作有分擔，透過創意宣導，讓更多男性願意一起投入家庭照顧工作，「不一定只能幫洗碗啦」。

    何欣純與何文海聯名推出母親節限量「男性限定菜瓜布」。（何文海提供）

    何欣純與何文海聯名推出母親節限量「男性限定菜瓜布」。（何文海提供）

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