赴友邦踩點挨批高調 蔡明彥：台史合逮詐騙犯嚇阻中國僑民滋擾

蔡明彥今（7）日受訪透露，國安團隊在當地與史國合作打擊中共詐騙集團，逮捕逾200名中共籍嫌犯，以達到嚇阻當地千名中共僑民滋擾總統出訪行程的警示效果。（資料照）

總統賴清德日前出訪非洲友邦史瓦帝尼，行前一週國安局長蔡明彥率先抵達史國踩點，被當地媒體大篇幅報導其與史王恩史瓦帝三世會晤畫面，國安局也因此主動向國內媒體釋出消息，卻遭在野黨立委批評「高調」，質疑此舉是否引來中共介入干擾。蔡明彥今（7）日受訪透露，國安團隊在當地與史國合作打擊中共詐騙集團，逮捕逾200名中國籍嫌犯，以達到嚇阻當地千名中國僑民滋擾總統出訪行程的警示效果。

蔡明彥今天率團隊赴立法院外委會進行預算報告並備質詢，他接受媒體聯訪表示，事實上國安局長到總統出訪的國家進行踩點，「是一個例行的工作」，國安團隊有相當完整的規劃，包括他個人到前線進行踩點，而史國政府包括國王還有副總理也公開接見，並在官方網站做相關訊息的釋放，當地媒體更以頭版報導其到訪。

請繼續往下閱讀...

蔡明彥指出，史方主要的目的是希望透過他個人到訪，利用這個機會展示對賴總統到訪的歡迎之意，以及凸顯兩國友好、親善的關係。

針對外界對國安局「不夠低調」的質疑，蔡明彥特別說明，他個人具有兩種身分，一方面是國家情報首長，在國家情報工作方面，「我們當然要非常低調的來進行，在檯面下來推動相關的合作」；但他另一個身分則是特勤中心指揮官，在特勤的義務上，必須站到第一線來進行相關維安的整備，就如同歷年、歷屆總統的維安整備規劃。

蔡明彥提到，特勤中心都會有成軍典禮及裝備展示，主要目的就是讓各界了解國安團隊所展現的維安整備成果，這次到史國也是透過這樣的方式進行。

蔡明彥進一步揭露，由於史國當地大概一千多名的中國僑民，為嚇阻他們可能進行的滋擾活動，國安團隊也特意在新聞的訊息上釋放出來。此外，我方更與史國合作打擊中國在當地的詐騙集團，「逮捕了約200多名中國國籍人士」，藉此達到警示效果，讓總統出訪順利。

蔡明彥強調，國安團隊很高興可以成為出訪專案的一員，總統對國安團隊的表現有高度肯定，「我們與有榮焉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法