川習會將登場 國安局：美中爭議錯綜複雜 整體呈現「脆弱穩定」局面

國安局長蔡明7日出席立法院外交及國防委員會並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

美國總統川普將於5月中旬訪問中國，與中國國家主席習近平舉行「川習會」，台灣議題備受關注。國安局長蔡明彥今（7）日受訪指出，美中雙方爭議錯綜複雜，希望透過領導人接觸、互動來管理爭議，避免衝突擴大跟升高，但很多議題很難在短期之內根本解決，整體美中態勢比較呈現的局面，「像是一種脆弱的、穩定的局面」。

蔡明彥今天率國安局團隊至立法院外交及國防委員會進行預算報告並備質詢。他接受媒體堵訪分析，美中此次川習會關注的議題各有不同。美方比較關注怎麼解決貿易失衡的問題，有可能在會談過程中，希望中方多採購美國的農產品，還有波音客機；另外像是芬太尼議題、稀土管制議題，也是美方的主要關切，尤其美方也有可能在不同場合中，帶到香港的人權，以及美國公民遭到羈押的問題。

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至於中共方面，蔡明彥指出，北京比較關注的是讓目前的關稅戰停火可以持續延續，另外針對高科技的管制，希望美國能夠放鬆；不過雙方在這些議題的立場並不一致，尤其在地緣政治跟區域安全議題，雙方也各有他們的關切所在，因此川習會「主要的重點還是在管理，而不是在根本解決問題」。

針對外界最關心的台灣議題，蔡明彥研判，中共可能會在會談當中做一些操作，不過美國透過公開跟私下的管道都不斷重申，對台政策沒有改變。他指出，美國國務卿魯比歐昨天在記者會中也特別強調，「不應該出現任何去破壞台海或是印太區安全的各種行為」，展現美方對於台海議題的基本立場。他強調，國安情報機關會持續整體研判，支援政府的決策。

對於賴清德總統結束史瓦帝尼出訪行程後，中共昨日又在台海周邊發動聯合戰備警巡，蔡明彥直言，中共對台的施壓及滲透手法，幾乎是無所不在、無孔不入，後續觀察主要有兩個面向。第一是中共可能脅迫的樣態跟手法，包括文攻武嚇、認知作戰、機艦侵擾或是外交脅迫，以及各種可能的跨境鎮壓手法。

蔡明彥續指，第二個面向則是時間節點，包括5月中旬的川習會，以及後續520的總統就職兩週年，還有今年下半年中共例行性軍事演習的時程，再加上11月份中共擔任APEC的主席國。蔡明彥說，國安局會把中共對台施壓的樣態手法，結合上述時間節點，做一個比較全面的分析跟研判，來支援政府的決策，進行必要的因應準備。

國防特別條例草案朝野立院黨團協商確定破局，被問及川習會前是否有「在地協力者」施壓軍售議題？蔡明彥說，目前在整個印太地區，各個國家對於國防建設的問題都非常關注，也投注更多國防資源來提升自我防衛的能力，「台灣站在承受中共施壓的第一線，也應該要在這個部分能夠展現自我防衛的決心跟能力」，希望立法院在討論過程中，可以跟政府充分溝通，讓軍購案順利推動。

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