揭中國假帳號放AI影片致女大生被網暴 律師示警：認知作戰小試身手

律師林智群認為，「這就是認知作戰的小試身手，用一個假影片引爆大家的情緒，進而操弄」。（圖擷自林智群臉書）

台南女警鄭詠心上個月車禍不幸身亡，但網路近日流傳一段AI變造影片，內容是肇事的戴姓女大生反覆查看機車損壞的影片，有網友翻出，發布變造影片疑為中國帳號，案外案續燒。對此，律師林智群認為，「這就是認知作戰的小試身手，用一個假影片引爆大家的情緒，進而操弄」。

林智群今發文指出，一個禮拜前一個女警被女學生追撞後被遊覽車輾過死亡。一個來自中國的假帳號放了一個ai假影片，影片裡面女學生事發後一再查看自己的機車很多次，引發媒體跟網友的撻伐，就被網暴。

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結果這個根本就是一個假帳號放的假影片，重點是那個影片還看不太出來是假影片，然後這個假影片竟然有3.5萬個按讚數。後來有人放出車禍之後的影片，女學生有查看一下機車的狀況，但只有一次，接下來就跟遊覽車司機討論該怎麼辦。

林智群認為，「女學生當然有錯，而且是大錯，但不代表可以用假影片加油添醋惡搞她」，接著警告，「這就是認知作戰的小試身手，用一個假影片引爆大家的情緒，進而操弄。這種假帳號假影片，在戰爭時候就會很有用」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「好扯……之前一堆人爆氣砲轟她的行為，結果居然是假影片」、「好恐怖喔，這個已經是扭曲跟捏造事實了，到底要怎麼防啊！」、「這就這樣了 那年底選舉怎麼辦」。

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