顏擇雅轟國民黨：用擋軍購反台獨已超過一條線

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨內對於軍購版本意見不一至今無法討論出共識。對此，作家顏擇雅表示，國民黨要反台獨，可以用論述，也可以訴求情感。鄭麗文口口聲聲說台灣人「寫中國字，拜中國神」，就是在訴求情感。

顏擇雅在臉書PO文表示，國民黨要反台獨，可以用論述，也可以訴求情感。鄭麗文口口聲聲說台灣人「寫中國字，拜中國神」，就是在訴求情感，但是用阻擋軍購來反台獨，就是超過一條線了。今天只有北京認為台灣軍購是為了追求台獨，國民黨應該都知道不是如此。軍購對台灣來說，明明就是為了捍衛現狀。

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顏擇雅指出，這是有民調數字證明的，台灣人現在要的就是維持現狀。賴清德上台後，偏獨的支持度是不增反減，增加的是維持現狀。民心就是軍心。難道追求台獨可以只靠軍購，不靠軍心？現狀就是自由民主。國民黨如今在軍購上接受了北京論述，難道對於「台獨」也接受了北京定義？

顏擇雅直言，別忘了兩岸對於「台獨」定義天差地遠，台灣認定正名制憲才算「台獨」，北京則認定中華民國也是「台獨」，我們知道鄭麗文為了見習近平，已經放棄了九二共識中的一中各表。沒「各表」就是沒「中華民國」的意思。如今又配合北京，想把軍購案一直拖延到川習會之後，是完全不想捍衛現狀了嗎？這樣的國民黨，已經沒在捍衛中華民國，而是變成在消滅中華民國了。

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