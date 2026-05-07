蔣萬安想止血反遭反噬 鼠患聲量隔天暴增3倍

台北市長蔣萬安（資料照）

台北鼠患議題延燒，台北市長蔣萬安5日為此也親自召開記者會說明防鼠措施，蔣萬安昨再反問，「南鼠北送」不是認知作戰嗎？對此，臉書粉專「聲量看政治」表示，蔣萬安5/5的止血記者會隔天，議題再次發酵，根本沒有止血，反而大失血，這場聲量戰告訴蔣萬安一件事，政治從來都不是開完記者會就結案，市民也從來都不是聽到新名詞就安心。老鼠不會因為市長上火線就自動消失，城市更不能只靠口號止血。

臉書粉專「聲量看政治」PO文表示，根據網路直播觀看數分析，以「蔣萬安」為關鍵字的直播聲量，在5月5日記者會當天，泛綠陣營觀看數約5400人次，較前幾日略為下降，一度被解讀為市府止血成功；但到了5月6日，泛綠相關直播觀看數卻迅速攀升至約2.23萬人次，較前一天暴增逾3倍。相較之下，泛藍直播聲量未同步上升，反而略有下滑，分析指出，蔣萬安在記者會後，持續以「認知作戰」、「南鼠北送」等說法回應外界質疑，但未能清楚說明「鼠類偵防師」實際人力與執行方式，導致議題再度遭到放大檢視。外界認為，如今輿論焦點已不只是鼠患本身，而是蔣萬安如何處理這場危機。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，以「鼠患」為關鍵字的直播聲量也持續升高。5月6日泛綠與泛藍相關直播觀看數皆回升至約6000人次上下，顯示鼠患議題已從單純公共衛生問題，演變成藍綠政治攻防戰。泛綠陣營持續批評市府治理失能；泛藍則強調議題遭到政治操作，甚至指控是「認知作戰」，而蔣市府力推的「鼠類偵防師」，原本被視為政策亮點，但隔天即遭大量質疑。有媒體與網友追問，「鼠類偵防師」是否僅為既有人力重新包裝？是否實際負責捕鼠？甚至連環境部長彭啟明都坦言第一次聽到這個名詞。相關討論迅速在網路延燒，也讓外界質疑該政策是否淪為口號式宣傳。

粉專續指，「鼠患是否為認知作戰」的說法，也成為輿論爭議焦點。部分藍營人士認為，近期大量鼠患影片與討論有政治操作痕跡；但反對者批評，市民真正關心的是市場、夜市、公園與住宅區頻繁出現老鼠，以及公共衛生與漢他病毒等風險，而非政治口水，有分析認為，目前鼠患議題已逐漸與2026台北市長選戰連結，包括民進黨立委沈伯洋可能投入選戰、蔣萬安連任布局，以及李四川等藍營政治人物，都開始被帶入相關討論。外界認為，若市府無法有效控制鼠患，恐讓蔣萬安被貼上「慢半拍」、「只會包裝」、「甩鍋卸責」等負面標籤。

粉專直言，這場聲量戰告訴蔣萬安一件事，政治從來都不是開完記者會就結案，市民也從來都不是聽到新名詞就安心。老鼠不會因為市長上火線就自動消失，城市更不能只靠口號止血，聲量戰場瞬息萬變，昨天的止血，可能就是今天的大失血。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法