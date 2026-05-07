知人知面？分析沈伯洋「面相」 趙曉慧：剛正不阿兼具暖男能量

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

民進黨立委沈伯洋參選台北市長呼聲高，沈伯洋近期也頻頻針對台北市政發表看法。對此，作家趙曉慧分析沈伯洋的面相，直言如果代表民進黨參選台北市長，會是蔣萬安強勁的對手，即使沒有勝選，台灣未來幾年也少不了這個人才。

趙曉慧在臉書PO文指稱，沈伯洋的面相五行屬於「金形」兼「土形」，是很好的一種命格。「面容方正、均勻、飽滿，皮膚白皙，說話鏗鏘有力，有一種金屬的穿透力」，這都是「金形人」的典型特徵，「金形人」的性格剛正不阿，堅守信念或原則，不懼權勢、不怕得罪人。

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趙曉慧指出，沈伯洋還兼具「土形人」的寬厚穩重，包裹住「金形人」的鋒利，散發「暖男」的能量，「面相端正、勻稱、厚實、穩重，透露一股剛正不阿的威儀，稱得上相貌堂堂，但卻又有親和力，散發安定人心的能量」，是個「內方外圓」的人來著，且沈伯洋是法律人，深耕國防、犯罪學、民防、認知作戰等專業領域，但臉上沒有暴戾之氣，更沒有某些法律人的刻薄，內心的精神品質與個人修為了得，這是台灣之福。

趙曉慧續指，沈伯洋面相很好，眼神又定又藏，氣場很穩，一生順遂、福澤深厚的人生勝利組，今年虛歲45歲，「鼻子挺（金形人不忌鼻小），顴骨沒扣分，有一對貼腦且有垂珠的漂亮耳朵」，加上眼神始終「又定又藏」，稱得上形成「鼻顴耳貫氣」之勢，中年依舊處於盛運當中，「頭角必崢嶸」。

趙曉慧直言，「菱角嘴（還有一顆小唇珠）、法令紋對稱、下巴有托、耳朵垂珠漂亮，虛歲51歲以後的晚年運勢，易升難降」，沈伯洋人生還可以再創高峰。

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