中天主播林宸佑涉共諜案求刑17年 黃帝穎：檢方重批罪無可恕

律師黃帝穎。（資料照）

前中天主播「馬德」林宸佑及現退役軍人等7人涉犯共諜案，林宸佑因涉犯反滲透法、洗錢及行賄等3項罪名遭檢方求刑12年。對此，律師黃帝穎表示，林宸佑共諜案起訴求刑合計17年，檢方重批林宸佑罪無可恕。

黃帝穎在臉書PO文表示，林宸佑為電視公司新聞記者兼主播，並經營YouTube頻道節目「馬德有事嗎？」。其明知不得受滲透來源指示、委託或資助，利用廣播電視、網際網路等媒體為支持、反對罷免案宣傳，仍長期與境外敵對勢力成員（暱稱「黃○○」）合作，被告並於製作影片後回傳觀看數據、流量截圖等確認成果予境外勢力成員，藉此收受滲透來源虛擬貨幣泰達幣（USDT）共4325顆之資助報酬。

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黃帝穎指出，觸犯貪污治罪條例違背職務行賄罪求刑7年，林宸佑經由網路結識境外敵對勢力集團成員後，先由該集團透過網路社群接觸我國軍職人員，並以金錢報酬等方式利誘軍人拍攝投共影片，進而吸收軍人並約定蒐集交付公務軍事機密資料換取報酬，再依該集團成員指示，先將自己之銀行帳戶資金以轉帳匯款方式行賄任職於陸、海軍之被告洪員等現退役軍人及其他公務員共11人，並約定將軍方內部相關軍事公務應秘密之文書及電磁紀錄，並以手機拍攝後，透過通訊軟體傳送予境外集團成員，藉此收受對價。

黃帝穎續指，觸犯洗錢罪求刑5年，林宸佑於112年間起，與境外敵對勢力集團成員「黃○○」等人，共同基於違背職務交付賄賂、掩飾、隱匿犯罪所得去向之洗錢、未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務等犯意聯絡，由「黃○○」等人於112年8、9月間某日起，透過林宸佑以其名下台新銀行等帳戶，作為「黃○○」行賄我國軍職人員及公務員之資金通道使用，另透過虛擬貨幣交易所帳戶（Binance、OKX）收受境外資金報酬，並藉此掩飾特別犯罪所得來源。

黃帝穎直言，橋頭地檢署在起訴新聞稿量刑意見直指「被告林宸佑身為知名新聞媒體工作者，本應負起監督政府、保障人民知的權利等功能，應有其獨立性，竟為收取相關報酬，長期與境外敵對勢力合作，違反新聞倫理將本應中立的相關文稿事先傳送予境外敵對勢力加以審核後，再由被告林宸佑所任職之媒體播出，達到境外敵對勢力影響我國相關公共議題輿論走向之目的，嚴重辜負民眾對於媒體應負起公正與客觀的報導之期待，危害國家安全甚鉅，其行為應受最重之責難，罪無可恕」。

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