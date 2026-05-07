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    首頁 > 政治

    列中天馬德共諜案重點 周軒：聽命中共製播節目反大罷免

    2026/05/07 08:18 即時新聞／綜合報導
    前中天新聞主播林宸佑（資料照）

    前中天新聞主播林宸佑（資料照）

    前中天主播「馬德」林宸佑涉犯共諜案，昨（6日）偵結起訴，檢方指出，林宸佑除了當白手套行賄軍方人員取得機密，還接受中國提供素材在社群發布影片，不法獲利達155萬餘元，對林具體求刑12年。對此，政治工作者周軒整理媒體報導林宸佑共諜案的內幕，林宸佑聽命中共製作反罷免節目。

    周軒在臉書PO出馬德共諜案重點整理，馬德坦承在大罷免期間，接受中國（境外敵對勢力）的指導，於中天新聞直播《馬德有事嗎》節目，他會事先將節目文案傳給中方審核，播出後再依流量請款，雖然單純聽命中國帶風向打擊政府的部分未違法，但他受中方直接下令針對「大罷免」進行打擊與批評，已構成《反滲透法》中「受境外敵對勢力指示委託及資助，影響我國選舉罪」，此部分的不法所得約為4325顆泰達幣（約新台幣13萬餘元）。

    周軒列出，馬德的另一項犯罪事實是替中國擔任洗錢水房與白手套，他將收受的泰達幣轉換為新台幣後，用自己的銀行帳戶匯款給指定的我國軍人進行行賄，藉此利誘軍人拍攝投共影片或竊取軍中機密交給中國，事後他再收受中方的泰達幣抵償，並從中論件計酬抽取手續費。

    周軒補充重點，檢察官查明，馬德共收受中國支付的4萬9457顆泰達幣（約合新台幣 153萬元），包含做節目的報酬與行賄軍人的資金，檢方也已查扣他與中方的通訊對話紀錄、金流明細，以及中方審核或直接提供的節目文案等關鍵證據，儘管馬德承認收受資助、依照審核文案做節目以及匯款給軍人，但他辯稱不知給予泰達幣的人士具中國背景 。檢察官痛批他身為新聞從業人員，卻為報酬與境外敵對勢力合作，將應中立的文稿交由中方審核以影響輿論，嚴重違背新聞倫理並危害國家安全，檢方對其罪責求處法定最高刑度，包含違反《反滲透法》求處5年、洗錢罪5年，以及行賄罪7年有期徒刑。

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