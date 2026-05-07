中天主播涉共諜案求刑12年 林俊憲：認證中共滲透台灣無孔不入

林俊憲昨在臉書發文指出，「馬德」林宸佑這起案件的看點就是直接認證中共滲透台灣的無孔不入。（資料照）

前中天主播「馬德」林宸佑涉犯共諜案，昨（6日）偵結起訴，檢方指出，林宸佑除了當白手套行賄軍方人員取得機密，還接受中國提供素材在社群發布影片，不法獲利達155萬餘元，對林具體求刑12年。民進黨立委林俊憲昨在臉書發文指出，這起案件的看點就是直接認證了中共滲透台灣的無孔不入。

林俊憲表示，檢方指出林宸佑在去年大罷免期間製作多支影片，替「某些特定政治人物」宣傳反罷免，並在回報觀看數據後，向中共收取報酬。林直言：「國民黨這些『特定委員們』，不管你們知不知情，主觀上有沒有意願，各位都已經是中共在大罷免期間列為『保護級』的同志。」

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林俊憲提到，這類滲透問題政府其實早就在注意，只是最大難點一直都是舉證不容易，重點是每次一講，國民黨就會跳出來說「抹紅」。林俊憲指出，還好在本案中，林宸佑直接用自己的私人帳戶收受紅錢，讓整個運作邏輯直接浮上檯面，清楚可見。

最後林俊憲也向國民黨主席喊話：「我希望鄭麗文主席能好好對照地檢署的起訴內容，去問問她口中那位『對我們好都來不及』的習主席，中共用金錢收買台灣媒體，到底是怎麼一回事？」

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