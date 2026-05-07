中天主播涉收紅錢當共諜價碼曝光 網酸道德良心「有夠cheap」

前中天主播「馬德」林宸佑涉犯共諜案，昨偵結起訴求刑12年。（資料照）

前中天主播「馬德」林宸佑及現退役軍人等7人涉犯共諜案，林宸佑因涉犯反滲透法、洗錢及行賄等3項罪名被檢方求刑12年。網紅四叉貓發文分享起訴書的重點質疑，去年7月至8月間，林宸佑透過YouTube陸續發布4則反罷免以及攻擊民進黨人士的影片，並先後收到對岸付款，4則影片就讓林宸佑收到價值超過14萬的泰達幣。四叉貓也酸「祝馬德跟柯文哲可以同進同出」。

四叉貓在臉書發文指出，根據起訴書內容，林宸佑的YouTube節目【馬德有事嗎】在去年7月27日發布《大罷免大完封!柯建銘"承認失敗"院長夢碎! 曹興誠"823 不玩了"? 開嗆民進黨" 只想當側翼"》，該集讓對岸給了林宸佑675顆泰達幣（USDT），交易時間為2025年7月30日，當時大約價值2萬1904元台幣。

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去年8月9日、8月16日、8月17日林宸佑又陸續的YouTube發布反罷免以及攻擊民進黨的相關影片，針對這三支影片，對岸分別在8月12日及8月17日付款給林宸佑1330顆及2320顆泰達幣，當時總共價值大約是新台幣11萬8644元。

四叉貓也引述起訴書提到，林宸佑長期與境外敵對勢力集團成員即滲透來源暱稱「黃厄蘭」建立合作模式，依照滲透來源需求指示，前往採訪相關政治人物、或由滲透來源提供爆料題材、金錢資助等方式，製作相關台灣政治、公共議題等講稿內容，事先將講稿內容傳送給「黃厄蘭」審核，經「黃厄蘭」確認內容後，再由林宸佑製作影片播送至「馬德有事嗎」頻道，並上傳至Thread等社群軟體，試圖影響輿論走向。

在四叉貓的發文底下網友紛紛砲轟「支持重刑」、、「道德良心只值11萬.....有夠cheap！」、「這嘴臉真的有夠噁」、「想到他噁心的故意欺負賴品妤」，也有人質疑「高層們都不知道根本就是笑話」、「利用公司資源賺外快算不算背信？中天有提告嗎？」

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