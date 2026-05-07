中天主播涉共諜案！檢方要求續押林宸佑等6人 法官將裁定

前中天新聞主播林宸佑等人涉嫌共諜案，橋檢今天移審地院，裁定結果受矚目。（資料照）

前中天新聞主播林宸佑等人涉嫌共諜案，林和現役軍人洪姓女士官等7人，昨被橋頭地檢署依涉嫌違反國安法等罪起訴，其中在押林等6人，今天上午移審地院，檢方要求續押，法官裁定結果，備受矚目。

橋頭地檢署先前偵辦海陸中士陳瑞勇等人，涉嫌持五星旗拍攝投敵影片，並洩漏兩棲突擊車性能、總統視導左營營區行程，及漢光演習等機密文件，收取綽號「吉祥」男子報酬，被橋頭地檢署依違反貪污治罪條例提起公訴。

請繼續往下閱讀...

辦案人員擴大清查，赫然發現前中天新聞主播林宸佑、陸戰隊賴姓士官、陸官洪姓女士官、十軍團飛彈連楊姓和陳姓士官，及陸軍航特部鍾姓上兵、柯姓軍人等多人涉案，訊偵後認為林、洪女、楊、陳、鍾、賴等人，觸犯國家安全法、貪污治罪條例和反滲透法，涉案情節重大，並有串證之虞，聲請法院裁定羈押禁見獲准，柯則交保候傳。

檢方調查，林男專門負責金流部分，由「吉祥」男子等人，將統戰資金以虛擬泰達幣達，匯入他的戶頭後，其再換成台幣，以每次數千元至數萬元不等的代價，按機密的重要等級交付賴男等人，時間長達2、3年，林男則按次收取報酬，全案在昨天依違反國安法等罪起訴，其中在押林等6人，今天上午移審地院，檢方認為林等人涉犯重罪，仍有逃亡、串證之虞，要求續押，屆時法官裁定結果，深受各界關切。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法