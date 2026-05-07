批白委抹黑國防部浮編 張育萌：上週就解釋過還在鬼打牆

立法院長韓國瑜昨第四度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，仍然破局，韓宣布依規定處理。由於草案已逾1個月協商冷凍期，最快8日立法院院會就可表決。（資料照）

國防特別條例草案第四度於立法院黨團協商未果，我國對美軍購案面臨付不出款項的危機。台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，昨日民眾黨立委陳清龍又開始抹黑國防部浮編，國防部長顧立雄一反問當場語塞。但早在上週第三次黨團協商此問題就已經解釋過，當時陳清龍也在，讓張育萌批評「是已經失憶了嗎？為什麼這禮拜又鬼打牆？」

張育萌也指出，民進黨雖多次強調「3800億+N」在立法程序上不可行，國民黨仍一直堅持，不料國民黨主席鄭麗文竟因民眾黨主席黃國昌碎念一下說「+N」不夠清楚，就立刻說「國民黨會寫得更清楚」，讓張育萌直言「現在讀書是犯法了嗎？」

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張育萌在臉書發文指出，昨日第四次軍購協商破局，他認為民眾黨要負很大責任，當進到深水區討論金額，從陳清龍到王安祥，支支吾吾不敢說自己支持幾億的版本。陳清龍竟然又開始抹黑國防部浮編。

張育萌表示，陳清龍說「M109A7自走砲」的金額「初一十五不一樣」，並指控「一開始3月，跟我們黨團講要1375億，四月變成只要810億，結果最後採購決報金額只剩下738億」。陳清龍還嗆顧立雄說，「不到一個月的時間，可以相差600億」。

對此顧立雄也反駁，怒說「我想要先請民眾黨看一下你們自己擬的第四條」，民眾黨自己寫的《軍購條例》列M109A7自走砲是1267億、海馬士是1276億。民眾黨列的這些金額從哪裡來？就是美國「知會國會」的金額，民眾黨直接照抄。問題是，軍購的三個階段，從「知會國會」，再來美方寄給台灣「發價書」，最後美國政府要直接跟製造商「議約」，這三個階段的金額都會變動。

張育萌質疑，陳清龍的話故意只講一半，他說的M109A7自走砲確實從1267億降到810億。問題是，海馬士從他們本來列的1276億，漲價變1600億。陳清龍選擇性看不到。為此顧立雄直接問陳清龍「海馬士的金額漲了，怎麼不說呢？」

張育萌批評，對於顧立雄的反問陳清龍答不出來，且這件事在國防外交委員會就講過了，上禮拜第三次黨團協商，戰規司長黃文啟中將也又解釋一遍，而上禮拜陳清龍也在，「是已經失憶了嗎？為什麼這禮拜又鬼打牆？」

張育萌也提到，國民黨因為軍購金額數字吵翻天，民眾黨索性蓋牌，協商四次還講不出一個數字。鄭麗文在中常會竟然說她「跟黃國昌長談」，談到快午夜，才確定美方正式通過的發價書是「3000億」，不是原本的「3500億」。黃國昌認為，國民黨版的「+N」不夠清楚。鄭麗文說要避免誤會和誤導，「國民黨會寫得更清楚」。

對此張育萌質疑，從3月5日開始，國民黨趕在下班前莫名其妙提一個「3800億+N」至今，民進黨就講了N次，說「+N」在立法程序上根本不可行，因為沒有一部特別條例「金額無限大」。同一句話國防部也講過、民進黨也講過，講到舌頭打結了，國民黨都臉不紅氣不喘狡辯說「+N 就是美國發價書來就通過」。

結果現在黃國昌碎念一下說「+N」不夠清楚，鄭麗文像是接到聖旨一樣，立刻說「國民黨會寫得更清楚」，還誇黃國昌「不愧是我台大法律系的學弟」。這樣的作法也讓張育萌直言「我真的快吐了。每次看這些藍白政客審預算，都很想問台灣現在讀書是犯法了嗎？」

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