台北鼠患檢測甩鍋中央？周軒翻資料：2007馬市府就做過了

環保局長徐世勳（右）受訪時聲稱，中央並無全國一致的計算方式及鼠患定義，希望中央讓地方有所依循。周軒批評，2007年的北市府就有做「鼠類密度調查」，並質疑：「難道是2007年的台北市政府比2026的台北市政府強的意思嗎？」（資料照）

台北市目前面臨「安鼠之亂」，市議員苗博雅昨爆料，市府已12年未進行鼠類密度調查及監測。環保局長徐世勳昨受訪時聲稱，中央並無全國一致的計算方式及鼠患定義，希望中央讓地方有所依循。對此政治工作者周軒批評，2007年的北市府就有做「鼠類密度調查」，並質疑：「難道是2007年的台北市政府比2026的台北市政府強的意思嗎？」

周軒表示，徐世勳6日被問到為何台北市以前有做「老鼠密度檢測」，現在卻沒有？徐的回應是：「一直沒有受公認的計算老鼠數量模型，也沒有全國一致的鼠患定義，所以環保局才沒有去做估算，希望中央可以建立全國統一的方式，讓地方有所依循。」周軒引述本報2007年8月報導，指出當時台北市的確是有做「鼠類密度調查」的，方法也寫出來了。

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周軒引述報導內容：「每行政區選擇四十家戶，全市四百八十戶設置捕鼠籠，經公式推估鼠隻數量，再以全市戶數推算，老鼠將近兩百萬隻。」

他強調：「當年還會拿世界衛生組織的模型公式去比對，台北市的老鼠實際上可能有500萬隻，但重點不是那個『絕對數目』，而是不管任何方法估算，要有一個基準值，然後定時監測變動量，那個才是重點啊，不然要怎麼知道老鼠是變多還是變少？結果台北市環保局長說，這要中央訂模型給大家參考？」

周軒無奈地說：「我不知道這是什麼邏輯。2007年的台北市政府比2026的台北市政府強的意思嗎？」

周軒引述本報2007年8月報導台北市政府調查鼠隻數量，還詳述調查方法，質疑為何如今市府卻還要中央訂模型參考？（擷取自周軒臉書）

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