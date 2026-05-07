賴總統突圍訪史瓦帝尼 矢板明夫：中國1舉動踩到全球紅線

圖為賴清德總統出席恩史瓦帝三世國王國宴。（資料照，總統府提供）

總統賴清德原訂上月出訪友邦史瓦帝尼，卻因中國阻擾臨時喊卡，不過本月初總統賴清德突破中國外交封鎖，成功訪問非洲友邦史瓦帝尼，結果不僅中國氣得跳腳，國內也有部分在野人士批評，甚至質疑總統「偷偷摸摸」。對此資深媒體人矢板明夫在接受黃暐瀚訪問時直言，2023年時任日本首相岸田文雄也曾藉著出訪印度的機會，秘密出訪烏克蘭，他強調像這樣的例子在歷史上、世界上多有所聞，而賴總統密訪史瓦帝尼，是為了突破中共的封鎖，何來偷偷摸摸之說？

總統賴清德原訂上月出訪友邦史瓦帝尼，卻因中國阻擾臨時喊卡，不過本月2日總統賴清德突破中國外交封鎖出訪史瓦帝尼，中國外交部批評「偷渡式外竄鬧劇」。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚昨在政論節目訪問矢板明夫，並在臉書以「弄巧成拙 適得其反」為題發文指出，矢板明夫說「如果不是因為遭到打壓，暫緩出訪之後，又奇蹟似的成功突破，原本國際媒體根本不會對台灣總統出訪友邦，有任何報導興趣」。

不管原本中國決定施壓的理由是什麼？（單純討厭賴清德？或以後都要這樣幹？）從結果論看，反讓打壓的一方變成「國際笑柄」，這種「取消飛航許可」的做法，不會受到國際社會的支持。矢板明夫直言，中國領導人習近平想展示控制力卻讓世界看到風險，動用第三國來封鎖台灣、剝奪台灣總統的航空自由，不但踩到台灣的紅線，也踩了全世界的紅線。

黃暐瀚提到，部分國人對於「秘密出發」、「不搭專機」也有批評。對此，矢板明夫也舉例說明，2023年日本首相岸田文雄藉著出訪印度的機會，突然「人間蒸發」，留下一大群隨行到印度的日本記者，以及無法交代首相下落的內閣官員（真不知道首相跑去哪裡），最後才知道，原來岸田首相，是秘密搭車前往烏克蘭。

矢板明夫透露，當時岸田雖有隨扈，卻無攜帶槍械可以自保，為了展現日本對烏克蘭的支持，岸田「兵行險招」，秘密出訪，事前沒有任何跡象。這樣的例子在歷史上、世界上多有所聞，賴總統密訪史瓦帝尼，是為了突破中共的封鎖，何來偷偷摸摸之說？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法