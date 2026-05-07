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    首頁 > 政治

    疾呼支持國防特別預算 管碧玲舉2大理由

    2026/05/07 06:05 記者洪定宏／高雄報導
    管碧玲疾呼各界支持國防特別預算。（記者洪定宏翻攝）

    管碧玲疾呼各界支持國防特別預算。（記者洪定宏翻攝）

    涉及高達1.25兆元規模的國防特別條例草案，立法院最快在明天（8日）的院會表決，海委會主委管碧玲提出2大理由，向各界大聲疾呼「國防預算對海巡也非常重要」，因為海巡需要台灣之盾、需要本土無人載具產業的支撐，「請支持國防特別預算」。

    管碧玲首先強調，「海巡艦船艇沒有防空武力，台灣之盾才能保護海巡捍衛主權」，海巡艦隊平時在海疆執法，戰時隨即「平戰轉換」，依法納入海軍作戰序列，但海巡的艦船艇並未配備防空武器裝備。因此，「唯有透過台灣之盾的海上防空力量，才能保護海上的海巡同仁與艦船艇，也才能守護海域安全」。

    再者，「本土無人載具產業的立足，攸關海巡的監偵能力，亟需國防特別預算支撐」，管碧玲分析，無論是海巡、國軍，或其他機關的大量無人載具運用，若不能發展出台灣本土的產業鏈，海巡運用無人載具執行任務，當關鍵零組件或維修備品必須從國外調度，曠日費時，甚至受阻時，對海巡而言，都是戰力的延遲和任務的損失，更是國家安全的重大威脅。

    所以，管碧玲呼籲各界，「保護海巡，海巡也需要台灣之盾；執行任務，海巡也需要本土無人載具產業的支撐，請支持國防特別預算」。

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