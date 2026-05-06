中天當靠山？「馬德」大膽用實名帳戶行賄滲透 曾被擺道獲得假情報

林宸佑不避諱實名帳戶行賄蒐集情資。（資料照）

林宸佑經由網路結識中方滲透集團成員，集團透過網路社群接觸我國軍職人員，並以金錢報酬等方式利誘軍人拍攝投共影片，進而吸收軍人並約定蒐集交付公務軍事機密換取報酬。3年來林依該集團成員指示，將自己銀行帳戶以轉帳匯款方式行賄任職於陸、海軍之現退役軍人及其他公務員共11人，成中方行賄資金通道，但所滲透取得的情資不乏「假情報」，反被擺了一道。

林宸佑在偵查中表示，並不認識受指示匯入款項的人士，指稱2023年間他在社群平台IG認識暱稱是Sugar人士，雙方進行兩岸議題等約稿合作，該男子會打虛擬幣至他的託管錢包，他再轉為新台幣並匯款至指定帳戶。

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3年來林依該集團成員指示，以自己台新、第一銀、華南（A、B帳戶）及玉山等5銀行帳戶，以轉帳匯款方式行賄任職於陸、海軍之現退役軍人及其他公務員共11人，成中方行賄資金通道，行賄資金從22萬至數千元不等，但令辦案人員不解的是，為何林宸佑敢毫不避諱使用名下帳戶轉匯行賄款項，推測林自認有「中天」當靠山，檢調投鼠忌器不敢動他。

但也有人以混充的「假情報」騙過滲透集團，一名任職新北市汐止警分局的陳姓員警，因有貸款需求，去年6月間在網路認識Sugar，他要求陳姓員警探聽法輪功創辦人李洪志的親屬是否在台灣，但陳姓員警並未認真打聽、也未實際查詢入境紀錄，便佯稱「沒有來台灣」、「問了很多人，法輪功不在警察監控範圍」。Sugar信以為真後，透過林宸佑帳戶，轉匯2000元給陳姓員警作為報酬。

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