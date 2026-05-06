「馬德」認收中共錢影響罷免 八炯質疑：藍委可助攻統一台灣？

「馬德」林宸佑以金錢利誘國軍拍攝投降影片，被檢方依反滲透法等3項罪名求刑12年。（資料照）

前中天主播「馬德」林宸佑以金錢利誘國軍拍攝投降影片，被橋頭地檢署依反滲透法等3項罪名求刑12年。對此，反共網紅八炯表示，中國為什麼要與這些人合作拍片，避免藍委被罷免？他質疑，「難道中共認為藍委的存在，可以推進中共統一台灣的進度嗎？」

八炯在Threads發文表示，馬德認罪了，承認在大罷免期間收中共的錢，製作相關抹黑節目，但還有不少這樣的人沒有被抓，麻煩請檢調、國安單位，找出金流判刑入獄。「但問題來了，為啥中共要拿錢給這些人，製作影片，避免藍委被罷免？難道中共認為藍委的存在，可以推進中共統一台灣的進度嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「網軍：馬德沒有金流！藍白：沒有證據！馬德：已認罪」、「不認同自己國家當共諜，就應當廢除國籍驅逐出境⋯⋯永遠不得入境台灣」、「台灣真的很可悲幾萬塊就出賣國家，這些人應該被用叛國罪起訴」、「總是需要內鬼才有辦法推動它們的窩裡反計謀」、「再有人說中共沒辦法影響台灣選舉的，就把馬德案拿出來塞他的嘴」。

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