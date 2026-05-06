軍購協商破局 民眾黨質疑堅持1.25兆合理性

國防部長顧立雄今（6）出席立法院朝野協商，列席說明行政院1.25兆軍購特別條例草案。（記者田裕華攝）

立法院今第4次協商軍購條例草案，然朝野黨團對預算金額仍無共識，立法院長韓國瑜宣布散會，協商破局。民眾黨團指出，他們支持對美軍購、加強軍事防衛自主，更願將已知的8千億對美軍購編入黨版特別條例草案，然國防部、民進黨團仍死硬踩著1.25兆，還批評顧立雄「惱羞」無法回應，才會讓協商破局。

民眾黨團指出，協商過程中，民進黨團總召蔡其昌打悲情牌，誇張地喊著「可不可以就砍一個指頭就好？」這說法完全違背立法委員專業與監督的雙重職責。民眾黨團認為，可以強化國防的部分，一兆不算少；但若是浮濫編列，一塊錢都嫌多。

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民眾黨團總召、立委陳清龍今日協商質問國防部，3月國防部預估M109A7自走砲要花1375億、4月變成810億，到了4月底上電子採購網決標，竟然只剩738億！就算加上配合款與工程款，單一品項軍購案價差竟仍高達600億，「為何死守1.25兆不願意調整？」。

國外商購20萬架無人機 「攻擊型僅能飛7分鐘」

此外，國防部堅持加入對其他國家軍火商的「商購」，其中有一筆總金額高達2900億新台幣的無人載具及其反制系統，預計採買20萬8千架攻擊型無人機，民眾黨團質疑，高科技武器汰換迅速，等採購到貨會不會變成過時的淘汰產品？還指出此次採購的「攻擊型」、「監偵型」無人機比例達118:1，顯然比例失衡，部份攻擊型導控距離只有6公里，續航力只有7分鐘，質疑這種採購恐不符現代戰爭作戰邏輯。

民眾黨團說，這些問題國防部顧立雄部長都無法回答，還惱羞在協商現場發脾氣，導致協商直接破局。這種建軍策略模糊、無法清楚說明預算，只想對外宣稱對美軍購、卻挾帶商購規避監督，不惜讓協商破局的國防部，才是在綁架國人、砍國防自主的手腳，掏空台灣！

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