民眾黨能用錢「買」不分區立委？ 林靖冠全說了 驚人金額曝光

民眾黨前雲林縣黨部主委林靖冠選議員時，柯媽南下助選。（資料照）

民眾黨前高雄市黨部主委莊貽量近日突傳要爆料黨內不分區立委名單有「金流介入、利益交換、黑箱決策」，但不知為何馬上又改口，讓外界看了霧煞煞。不過，退黨的前雲林黨部主委林靖冠說，之前確實有傳過有人花錢「買」不分區，還透露了驚人金額，引發熱議。

莊貽量想選高雄左楠區議員，不滿民眾黨遲遲不提名他，與黃國昌為首的黨中央開槓。他4日突發採訪通知，自爆曾透過南部重量級人士牽線接觸中央具影響力人士，但對方明確提出需支付一筆高額資金，承諾可「安排進入不分區安全名單」。

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但莊貽量當天下午現身受訪，被問到有沒有被要求交錢換取立委，他聲稱那是「小編誤發」，他給的錢是資助黨部運作選舉的經費，只有幾萬元。

不過，近來頻頻踢爆白營內部黑料的林靖冠，5日在政論節目《前進新台灣》證實，地方上確實盛傳有人企圖以高額的錢財去換取白營不分區立委席次，他聽到的是「4年約4000萬」。不過林靖冠強調，該消息就是耳聞而已，他不能確定真偽。

但林靖冠又說，約莫是在2023年6月，有被稱為接近柯文哲核心圈的民眾黨高層，南下到雲林與國民黨地方派系人士接觸，討論不分區排名的事，就是在那之後地方上開始傳出可以用金錢交換立委大位。

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