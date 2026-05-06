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    首頁 > 政治

    519白色恐怖記憶日 行政院院區515開放特別導覽

    2026/05/06 20:54 記者鍾麗華／台北報導
    近期台灣社會掀起一波歷史省思的浪潮，行政院人權及轉型正義處透過走入民間、深化參與及整備資源等多元方式，期盼使不同群眾得以接觸人權及轉型正義之內涵，共同認識曾發生在台灣的真實故事。（行政院提供）

    近期台灣社會掀起一波歷史省思的浪潮，行政院人權及轉型正義處透過走入民間、深化參與及整備資源等多元方式，期盼使不同群眾得以接觸人權及轉型正義之內涵，共同認識曾發生在台灣的真實故事。（行政院提供）

    由於行政院所在地是二二八事件不義遺址之一，因應即將到來的519白色恐怖記憶日，行政院特別規劃在5月15日舉行特別導覽場次，由專人深入解說不義遺址的歷史脈絡，民眾可上網預約參觀。

    為擴大轉型正義議題的社會能見度，行政院人權及轉型正義處曾參與「共生音樂節」及「人權辦桌」等活動，本次更攜手國家人權博物館、不當黨產處理委員會，於4月18日至19日在寶藏巖國際藝術村舉辦之「2026獨書祭──書市集」設置攤位，現場與超過400位民眾熱情互動。從民眾回饋可發現，社群平台已成為多數人認識轉型正義的主要管道，而追回不當黨產則是民眾印象最深刻的轉型正義政策。

    在前述行動外，行政院人權及轉型正義處近期亦從不義遺址導覽、公私協力及教育資源整備三個面向著手，使轉型正義得以透過不同管道觸及更廣泛的社會大眾。

    在公私協力方面，行政院人權及轉型正義處首度推出「記憶．想像．行動：轉型正義及人權行動孵化計畫」，支持民間夥伴將創意構想轉化為具體的社會行動。計畫預計於8月29日及30日舉辦成果發表會，透過成果展示、交流活動、導覽及短講分享等方式，呈現各團隊多元豐富的行動提案。

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