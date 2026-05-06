台德無人機產業會議 外交部：盼台灣成為民主供應鏈亞太中心

外交部「無人機外交小組」執行長江振瑋受邀出席「台德航太衛星暨無人機技術產業會議」，擔任主講人。（外交部提供）

外交部「無人機外交小組」執行長江振瑋5日獲德國經濟辦事處邀請，出席在台北舉辦的「台德航太衛星暨無人機技術產業會議」，以「Drone Taiwan」為題進行專題演講。他表示，「無人機外交小組」將與友邦及理念相近國家共同合作，盼以晶片外交的實力與經驗，將無人機產業打造成台灣的護國群山，讓台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心。

江振瑋在演講中說明台灣推動無人機外交的重要性，闡述我國無人機產業發展及現況，並剖析台灣未來與國際夥伴合作的契機及方向。

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江振瑋表示，台灣具有優良的製造實力，在全球無人機非紅供應鏈中具極佳優勢，隨著全球地緣政治環境變化，無人機成為維護國家安全與產業韌性的戰略物資之一，為此外交部成立「無人機外交小組」，未來將與友邦及理念相近國家共同合作，推動相關計畫，盼以晶片外交的實力與經驗，將無人機產業打造成台灣的護國群山，更讓台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心。

江振瑋會中也從國際層面分析國際戰事發展、全球情勢演變及區域安全變化，以及台灣位於第一島鏈樞紐地位的重要性，接續介紹台灣無人機產業政策及開創「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，說明整體台灣無人機產業的規模及實力，並以我國無人機生產及出口相關數據和產業優劣勢，分析台灣如何與國際介接，扮演全球無人機產業非紅供應鏈的重要角色。

外交部表示，本次會議不僅有助台德雙方進行技術交流與商業媒合，更展現我國作為全球民主供應鏈可靠夥伴的堅實地位，對台灣推動「無人機外交」深富意義。

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