網諷台中「三牲之亂」超車台北「安鼠之亂」 議員批盧市府輕忽

周永鴻諷台中「三牲之亂」追上台北「安鼠之亂」。（周永鴻提供）

台北爆漢他病毒感染個案引關注，台中日前潭子溪流出現不少死魚，不少網友熱議台中從豬瘟到禽流感，現在又爆死魚案，根本「三牲齊了」，台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，台中接連爆發動物公衛事件，「三牲之亂」追上台北市長蔣萬安治理下老鼠橫行的「安鼠之亂」，全是因盧市府態度輕忽而起，讓市民實在無法安心。

台中市長盧秀燕面對多名議員關切非洲豬瘟相關事宜則指出，深自檢討、努力改進。

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台中市議會非洲豬瘟事件調查委員會今天公布調查報告，周永鴻指出，調查報告直指，養豬廚餘蒸煮及稽查未落實、動物屍體流向沒有確實掌握、化製廠三聯單數字兜不攏等，處處輕忽、處處不確實，這就是盧市府面對動物公衛事件的一貫態度。

周永鴻說，台中市從爆發非洲豬瘟事件到養雞場發生禽流感卻隱匿疫情，市府查報慢半拍，日前又有潭子區溪流接連出現大量死魚，環保局到場僅表示水質數值正常，但整條溪都是死魚，魚為什麼死等問題環保局都交代不清楚，同樣是輕忽了事。

周永鴻指出，前兩天潭子死魚事件發生後，就有網友熱議台中繼非洲豬瘟豬受害、禽流感雞被撲殺後，又現死魚，台中簡直「三牲齊了」，十足諷刺，台中接連爆發動物公衛事件，「三牲之亂」根本追上了蔣萬安治理下老鼠橫行的「安鼠之亂」，市民看在眼裡實在無法安心。

他強調，動物公衛事件直接關係市民的健康安全，盧市府不能再用輕忽的態度應對。

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