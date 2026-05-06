謝志忠座談會談軍購案 何欣純：除了國安更攸關台中產業發展

民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，市長換新，普發現金，呼籲大家給她一個機會，讓大台中及豐原再現風華。（記者歐素美攝）

民進黨台中市議員謝志忠今天晚上在台中市向善行慈善會舉辦座談會，民進黨台中市長參選人、立委何欣純出席，現在支持者高喊「何欣純當選」！

謝志忠表示，年底九合一選舉，台中市議員第4選區（豐原、后里），民進黨共提名他跟蔡怡萱2人，大家都說他「穩當選」，致其選情告急，他並以豐原一家五口被詐騙亡的案子為例，強調打擊詐騙將是其今年競選主軸，提醒年輕人不要陷入詐騙危機，年底他和蔡怡萱2人一定都要當選，希望民眾支持。

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謝志忠並指出，台中縣市合併，人口增加22萬人，豐原卻減少4000人，最熱鬧的復興商圈竟有多達20多家店面在出租，軍購案將影響台中市的產業發展，但立法院副院長江啟臣都不敢表態支持軍購案，江啟臣做不到，所以台中市長要讓何欣純來做。

何欣純表示，軍購案其中4800億軍工購將回流台灣，台中有工具機等產業，應該是最大受益者，因此，要讓大台中及豐原再造風華，請大家要支持何欣純，因為軍購案不只是為國家安全，並攸關台中基礎工業、中小企業的發展。

何欣純並詳細說明其各項市政規劃，如改善交通基礎，辦理大型活動吸引遊客來台中，整合資源行銷台中及各項福利措施加碼等，強調台中要進步，拜託大家給何欣純一個機會，「市長換新、普發現金」！

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