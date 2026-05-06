白營抓M109A7報價少600億 顧立雄反問：怎不講海馬士漲1600億？

立法院長韓國瑜（右2）今主持國防特別條例草案第四度朝野協商，和國防部長顧立雄握手致意。（記者田裕華攝）

立法院今召開第四次軍購條例朝野協商，外界關注朝野能否取得預算共識，然民眾黨團總召陳清龍稱，國防部最初提供的M109A7自走砲報價至今少了600億，質疑「1.25兆怎麼不能動？」顧立雄反嗆，這2項金額從知會國會到發價書皆非最終金額，但在野黨仍把金額寫進條文，現在自走砲降價、海馬士漲到1600億「怎麼不講了？」

立法院長韓國瑜今日下午3時主持黨團協商，先後討論「醫療法修正草案」及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（下稱軍購條例草案）。協商期間，朝野黨團代表言辭交鋒，國民黨立委賴士葆強調「3800+N」的N具象化、就是4200億；民眾黨團副總召王安祥也提出2批軍購分別約3000、5000億，加總約8000億；民進黨團仍支持軍購預算匡列1.25兆元。

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經3黨黨團2輪發言、國防部發言和交叉討論，韓國瑜最終宣布朝野未達成共識，後續審議「依規定處理」，宣布散會，後續是否會列入週五院會表決議程，尚待各黨團討論議程草案。

陳清龍表示，買最好的武器、設備給我們的軍人強化國防他認同，更認同莊瑞雄稱不要砍手、改砍一根指頭，「真的不能砍」，但他質疑，國防部M109A7自走砲金額「初一十五不一樣」，今年3月報價要1375億、4月份只要810億，4月底的政府採購網決標金額更僅剩738億，光是一項軍購數字就可以相差600億，「你的1.25兆怎麼不能動？」

對此，顧立雄反問陳，民眾黨版軍購條例第四條中的M109A7自走砲1267億，「您知道是哪裡來的嗎？是『知會國會』的金額」；海馬士多管火箭系統的1276億同樣是知會國會的金額，但在發價書來了以後，這2項金額都產生劇烈的變動，自走砲變810億，海馬士則是1600億，回嗆陳只提自走砲降價，「但是海馬士的金額漲了呢？怎麼不提了？」

顧立雄澄清，國防部沒有在胡編預算，而且1.25兆金額是包含軍購、委製和產購預算總和的「天花板」，實際金額會隨知會國會、美方發價書，以及美方後續正式議約有變動，「這些金額本身不是一個確切的金額」，且每個案子都還要將預算書送進立院「再給你們審」，無奈稱把這些數字寫在條例中，「立法技術絕對是不可行的」。

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