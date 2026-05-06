鄭麗文訪美2週行程曝光 預計6/8-12訪問華府

國民黨主席鄭麗文將在6月訪問美國2週。（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文將在6月訪問美國2週，由國民黨中評委、華府僑聯主任陳惠青籌備6月11日晚間的華府僑宴，並在臉書公開籌備會會議記錄。國民黨駐美代表秦日新在籌備會中表示，鄭麗文除華府外也會造訪舊金山、波士頓、紐約、德州、洛杉磯等地，華府訪問期間預計是6月8日至6月12日。

根據陳惠青所公布的籌備會會議紀錄，華府僑宴第一次籌備會於4月28日舉行，出席人員包含國民黨駐美代表秦日新、國民黨駐美代表處主任沈正浩、大中華會館主席徐腕佑、中評委巫和怡、台聯會長金義之、黨代表鍾燕丹、美京分部助理財務王祥雲、巴城分部常委楊賢俊、黃埔同學會代表郭德維、中華商會會長饒世永、華府僑聯總幹事王季新、工學會副會長蕭朝宗和周君泉、越棉寮華裔協會創會長陳雄誠、台聯創會會長黃夏平、學生學人分部常委孟繁珂、美京分部常委楊再生、中山分部常委陳繼亮、黨代表蔡啓村、三民主義大同盟副秘書長/美京分部財務劉平安。

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陳惠青表示，鄭麗文此行預定拜訪舊金山、洛杉磯、紐約和華府等地，休士頓與德州亦在爭取中。秦日新表示，新增波士頓，另有其他地區在爭取中。

秦日新在會中致詞說，這次鄭麗文受邀訪問大陸，主張兩岸應以和平為主軸，要以對話代替對抗，使兩岸重回正常交流。大陸方面對此次「鄭習會」高度重視，由中共中央總書記習近平拍板親自會見，鄭麗文返台僅48小時，陸方即發布十項惠台措施，展現了最大的和平交流誠意。

秦日新表示，鄭麗文與陸方記者的流利對答，暢談理想理念，風度翩翩，備受肯定與讚譽，在陸方媒體報導上，不僅為國民黨留下深刻印記，也提升了台灣在中國大陸的形象，更為兩岸和平增多了機會，鄭麗文確實是不一樣的國民黨領導人。

秦日新又指出，根據台灣民調，此次鄭習會獲得台灣民衆的普遍支持，對鄭麗文個人的信任度也增多了百分比，就連美麗島民調也顯示有5成以上民眾認為可增加兩岸交流，降低雙方敵對，這對台灣是有利的。秦也提及，自從鄭麗文當選主席，已有1萬多名回歸及新黨員入黨。

秦日新說，鄭麗文在訪大陸之後，計劃儘速訪美，是其在競選時的重要承諾，畢竟，美國在兩岸和平之間扮演著重要的角色；至於這次訪美14天，鄭麗文有重要任務在身，將安排和美方人士見面。除華府外，也會造訪舊金山、波士頓、紐約、華府、德州、洛杉磯等地，訪問華府期間預計是6月8日至6月12日。

陳惠青表示，這次歡迎鄭麗文的僑宴場地比較難選擇，因為預期僑胞反應會比較熱烈，需要有一個場地可以容納比較多的人數。

陳惠青總結提到，這次籌備會大部分藍營社團的會長或代表人都在，也讓大家充分溝通發表意見，雖然有幾位在黨主席投票時，沒投給鄭麗文，但是鄭麗文上任後的表現已受到大家肯定。相信在大家的團結和諧努力下，歡迎鄭麗文主席的僑宴餐會，勢必順利成功。

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