為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「馬德」林宸佑涉共諜案求刑12年 張育萌：同窗談他大學時期沒好評

    2026/05/06 21:25 即時新聞／綜合報導
    綽號「馬德」的前中天主播林宸佑涉共諜案。（資料照）

    綽號「馬德」的前中天主播林宸佑涉共諜案。（資料照）

    前中天主播「馬德」林宸佑涉犯反滲透法、洗錢及行賄3項罪名，被橋頭地檢署求刑12年。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，他有不少朋友是馬德的大學同學，朋友們談及大學時期的馬德就幾乎沒有好評，「自甘墮落成為共諜，已經不是人品卑劣可以形容，求處重刑只是剛好而已」。

    張育萌在臉書發文表示，馬德賺紅錢是收「泰達幣」，手法有「製播影片」和「行賄現役軍人」兩種，總共收到對岸提供泰達幣4萬9457顆，換算現值約155萬台幣。而去年大罷免期間，馬德也跟對岸的成員合作製播影片，由對岸提供題材、審核講稿內容、馬德製播反罷免影片後，在電視台、YouTube和社群平台發布，試圖帶風向影響罷免。事後，馬德把觀看數據、流量截圖傳給對岸，靠這賺4325顆泰達幣，台幣大概13萬。

    張育萌指出，至於行賄，馬德總共匯款給6位陸海軍人及5位公務員，對方再回傳軍事機密。檢察官用反滲透法求處5年、洗錢求處5年，行賄求處7年，分論併罰求刑12年。

    他說，馬德跟他同屆，他有不少朋友是馬德的大學同學。朋友們談到他大學時期，幾乎就沒有好評，但自甘墮落成為共諜，已經不是人品卑劣可以形容，求處重刑只是剛好而已。

    張育萌認為，馬德案也直接暴露中共明確介入大罷免，透過台灣內部協力者干預罷免結果。事實一再證明，不管藍白怎麼否認，背後老大哥就是坐在北京的那位總書記。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播