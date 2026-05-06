「馬德」林宸佑涉共諜案求刑12年 張育萌：同窗談他大學時期沒好評

綽號「馬德」的前中天主播林宸佑涉共諜案。（資料照）

前中天主播「馬德」林宸佑涉犯反滲透法、洗錢及行賄3項罪名，被橋頭地檢署求刑12年。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，他有不少朋友是馬德的大學同學，朋友們談及大學時期的馬德就幾乎沒有好評，「自甘墮落成為共諜，已經不是人品卑劣可以形容，求處重刑只是剛好而已」。

張育萌在臉書發文表示，馬德賺紅錢是收「泰達幣」，手法有「製播影片」和「行賄現役軍人」兩種，總共收到對岸提供泰達幣4萬9457顆，換算現值約155萬台幣。而去年大罷免期間，馬德也跟對岸的成員合作製播影片，由對岸提供題材、審核講稿內容、馬德製播反罷免影片後，在電視台、YouTube和社群平台發布，試圖帶風向影響罷免。事後，馬德把觀看數據、流量截圖傳給對岸，靠這賺4325顆泰達幣，台幣大概13萬。

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張育萌指出，至於行賄，馬德總共匯款給6位陸海軍人及5位公務員，對方再回傳軍事機密。檢察官用反滲透法求處5年、洗錢求處5年，行賄求處7年，分論併罰求刑12年。

他說，馬德跟他同屆，他有不少朋友是馬德的大學同學。朋友們談到他大學時期，幾乎就沒有好評，但自甘墮落成為共諜，已經不是人品卑劣可以形容，求處重刑只是剛好而已。

張育萌認為，馬德案也直接暴露中共明確介入大罷免，透過台灣內部協力者干預罷免結果。事實一再證明，不管藍白怎麼否認，背後老大哥就是坐在北京的那位總書記。

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