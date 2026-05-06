台北士林驚見成群老鼠開趴 林延鳳：別再說民進黨認知作戰！

士林區某處停車場拍到老鼠成群結隊出沒。（圖翻攝自林延鳳Threads）

「安鼠之亂」延燒，國民黨為了護航北市大家長蔣萬安，嗆民進黨造謠潑髒水，結果遭大批網友砲轟。綠營北市議員林延鳳今天（6日）又PO出民眾目擊士林區大白天老鼠「開趴」的畫面，直言蔣萬安等人別再說民進黨認知作戰！

林延鳳今晚在Threads上PO出影片和照片，表示有民眾白天在士林區某處停車場拍到老鼠成群結隊出沒，「白天老鼠成群開趴，見人不害怕。這是真實狀況，不可能造假，更不可能是活鼠北送，為何民眾覺得老鼠變多？因為不該出現的時間出現，不該出現的場合也出現了。」

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林延鳳表示，今天她質詢蔣萬安時，就當面跟他說別再一邊說民進黨認知作戰，一邊又說會積極處理鼠患，「這邏輯是衝突的，現在要做的事是趕快解決問題。」

林延鳳指出，去年北市環保局採購誘鼠盒大的200個，小的302個，今年採購500個大的，但「台北市有456個里，有些里別如果餐廳小吃店多，就要放置超過10個以上，顯見供不應求，而放置這些誘鼠盒又是消毒班的工作，真心建議蔣市長，應把時間與資源放在對的事情上，現階段不該做虛有其表的事！」

網友們看到畫面後紛紛驚呼，「白天都成群了，我猜這裡的水溝應該已經住了幾百隻吧？」、「也就是多到滿出來，生活空間被擠壓，才會在白天的時候晃。台北真的要好好處理，接下來就要到盛暑了，這東西不是只影響生態，也影響人的」、「以前真的沒見過鼠輩如此出場」、「王奶奶口中的虛擬AI電子鼠上線啦！」、「做生意的人應該要知道害怕，產品啃掉一口就是報廢，店有味道會影響消費意願，食安出一次問題就準備整間倒掉，倒賠都有可能」

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