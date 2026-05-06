協商又破局！林俊憲轟：藍版軍購告訴中共「歡迎搶灘」

立法院長韓國瑜今（6）日下午主持第四次國防特別條例草案協商，最終仍以破局收場，由於該案已過1個月協商冷凍期，最快週五上演表決大戰。（記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜今（6）日下午主持第四次國防特別條例草案協商，最終仍以破局收場，由於該案已過1個月協商冷凍期，最快週五上演表決大戰。民進黨立委林俊憲痛批，國民黨版軍購本質上就是逼迫台灣在「少買防彈背心」或「少拿武器」之間2選1，意思就是告訴中共，台灣的無人機還沒要買，第一波防禦機制還沒建立起來，歡迎你們趁現在搶灘。

林俊憲指出，今天是第四次軍購協商破局，他特別注意到，平常話很多的國民黨團總召傅崐萁沒什麼發言，看來在韓國瑜的苦口婆心下，傅崐萁只好勉強吞下黨團8000億的版本。他此刻應該正頭痛該如何跟「主席」交代。

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「就算好不容易定調金額，國民黨仍堅持優先討論有發價書的項目。」林俊憲批判，這就像是，明知道上戰場需要「頭盔、防彈背心、武器」，三者缺一不可，但因為頭盔的發價書先來了，所以先買頭盔就好，至於防彈背心和武器以後再說。

他重申，國防部一直強調，軍購條例列舉的項目都很重要，1.25兆預算是基於「完整防禦體系」計算出來，從來都不是單點配置。國民黨就算好不容易定調8000億，本質上就是逼迫台灣在「少買防彈背心」或「少拿武器」之間2選1。

林俊憲質疑，難道是要國軍戴著頭盔、光著身體去擋子彈嗎？國民黨現在的意思就是告訴中共，台灣的無人機還沒要買，第一波防禦機制還沒建立起來，歡迎你們趁現在搶灘。

針對韓國瑜中午出手和國民黨主席鄭麗文、傅崐萁談，讓黨內達成共識，林俊憲認為，對韓院長來說，軍購規模或許不是重點，成功整合黨內意見才是關鍵，也因此接下來就無需再朝野協商；不過，這週五國民黨很可能發動突襲，強行表決軍購條例，一旦通過8000億版本，這短少的預算，不是國民黨監督國防預算的成果，而是成為幫助中共精準打擊台灣的破口。

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