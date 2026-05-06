軍購條例協商散會被「切麥」 顧立雄：盼後續審議能以院版討論

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄報告業務概況並備質詢。（記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜今（6）日下午主持第四次國防特別條例草案協商，各界關注朝野此次能否在預算上限獲得共識，然朝野經兩輪發言討論，韓國瑜最終仍宣布未達成共識，協商破局；國防部長顧立雄原欲在散會前作最後發言但遭「切麥」，他會後解釋，除主要跟立委釐清國防部年度預算，也表達期望後續審議，能採政院版文字來討論。

立法院長韓國瑜今日下午3時主持黨團協商，先後討論「醫療法修正草案」及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（下稱軍購條例草案）。協商期間，朝野黨團代表言辭交鋒，國民黨立委賴士葆強調「3800+N」的N具象化、就是4200億；民眾黨團副總召王安祥也提出2批軍購分別約3000、5000億，加總約8000億；民進黨團仍支持軍購預算匡列1.25兆元。

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軍購條例草案協商約在下午3點50分左右開始，經三黨黨團兩輪發言、國防部發言和交叉討論，韓國瑜最終宣布朝野未達成共識，後續審議「依規定處理」，宣布散會；不過，顧立雄原欲在散會前再做最後發言，卻遭到「切麥」，會議隨即結束。

針對被切麥的發言，顧立雄回應，他想說的，主要是釐清國防部的年度預算是5614億、不是9000多億，後者的數字是依照北約標準，將退輔會和海巡預算加總，還包含之前的韌性特別預算，以及這次特別條例預估的金額在內，並沒有其他特別的內容。

關於會後在主席台前和韓及朝野立委溝通，顧立雄說，他只是向立院表示，後續審議希望能採用行政院版草案中寫有7大類採購項目的第四條，以及規範軍購預算上限的第五條，規範會比較周延；他強調，朝野現在對金額有爭議，但不管金額爭議多少，至少希望文字能採用行政院的版本，並由各黨提出意見，院長再裁示處理。

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