中共對台宗教統戰 陸委會：利用祖廟弱化台灣自主性

陸委會諮詢委員強調，兩岸宗教交流實際上是對台統戰操作工具。（資料照）

陸委會今表示，該會日前舉行諮詢委員會議，主題為「中共打壓宗教自由及對台宗教統戰之觀察」。陸委會諮詢委員強調，兩岸宗教交流實際上是對台統戰操作工具，中共長期利用「祖廟」、「兩岸同根同源」等統宣意象弱化台灣宗教文化的自主性。

學者引言報告指出，近期中國宗教政策走向，有強調「宗教中國化」和強化行政控制趨勢，近年來公布「宗教教職人員網路行為規範」等管理法規，進一步限縮打壓宗教自由。在對台宗教統戰操作方面，中共長期結合政經誘因及宗教制度資源，透過進香謁祖、觀光旅遊、座談論壇、機構參訪及文化表演等，吸引台灣民眾赴中交流。

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與會委員強調，中共是無神論，沒有宗教自由，民族宗教問題向來是中共維穩要項，兩岸宗教交流實際上是對台統戰操作工具。中共長期利用「祖廟」、「兩岸同根同源」等統宣意象弱化台灣宗教文化的自主性。

委員也提到，中共透過兩岸宗教交流活動接觸我宮廟及社會基層，利用宗教信仰社群建立人際網絡關係，伺機進行統戰滲透，政府應審慎因應，對於中國人士申請來台從事兩岸宗教交流，倘逾越宗教專業範疇，應加強把關，以維護兩岸宗教交流健康有序進行。

部分委員提醒，中共對宗教活動採取嚴格的監控與管制，嚴厲打擊其所定義的「邪教」或「會道門」，並以刑法入重罪，如我一貫道道親在中國被無端拘捕未歸，近期又修訂宗教管理相關法規，規定內容模糊及高度不確定，增加我國人赴中宗教交流的風險，建議政府應強化我宗教團體及社會各界的風險意識。

委員建議，台灣多元宗教信仰自由、宗教儀軌及教義系統保留傳承完整，宗教團體應發揚台灣宗教信仰的獨特自主價值，透過兩岸健康有序、對等尊嚴的宗教交流，展現台灣宗教文化的多元性與獨特性，傳遞以台灣為主體的宗教自由多元優勢。

陸委會指出，本次會議並邀請主管機關內政部代表與會聽取學者專家意見，內政部代表說明，政府重視國人赴中宗教交流人身安全問題，將持續提醒宗教團體赴中交流務必留意相關風險及了解中共法令限制，並建議國人及宗教團體赴中交流前可至內政部「赴中國交流資訊公開專區」進行登錄，以利政府提供協助。

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