愛爾麗驚爆藏針孔偷拍 王婉諭震怒：診所絕不能淪為犯罪溫床

時代力量主席王婉諭。（資料照）

連鎖醫美集團「愛爾麗」驚爆煙霧偵測器涉藏針孔偷拍，對此，時代力量黨主席王婉諭直言，醫療場所要錄影、裝設監視器不是不行，但刻意偽裝成「煙霧偵測器」的針孔設備，是在隱藏什麼？「作為女性，這件事真的讓我不寒而慄，診所這種讓人安心的地方，絕對不能淪為犯罪的溫床」。

一名女子在Threads爆料，她到愛爾麗醫美診所就醫，在個人診療間準備更衣時，發現天花板角落疑似有針孔攝影裝置。一開始院方裝傻說那是「煙霧偵測器」，但當她進一步要求提供設備資料時，卻被一再推託。直到警方到場，拆開偵測器才發現，裡面根本就是一台針孔攝影機。不只鏡頭規格清清楚楚，機器上甚至還貼著登入帳號密碼。

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對此，愛爾麗聲明表示：「本集團診所內監視設備之設置，其目的在於確保醫療品質、維護藥品與器材安全，絕無侵害消費者之個人隱私」。但更嚴重的是，警方後續在新北、台中稽查多家分店，發現在諮詢室、針劑室、診療室等區域，居然都有類似的針孔設備，而且鏡頭全部都在運作中。

王婉諭在臉書發文表示，醫療場所要錄影、裝設監視器不是不行，問題是如果會拍攝到診間內的病人，甚至是更衣畫面的話，至少應該事前告知，並取得當事人同意吧？她質疑，刻意偽裝成「煙霧偵測器」的針孔設備，是在隱藏什麼？

王婉諭指出，愛爾麗不是小型診所，而是全台有18家分店的連鎖品牌，更是非常多女性信任的品牌。所以現在問題非常嚴重。這些鏡頭到底拍了什麼？這些畫面被存到哪裡？有沒有被轉傳，甚至外流？他們是從何時開始拍攝的？受害者到底還有多少人？

她說，愛爾麗總裁常如山已被檢方約談，但這件事絕對不只是違反《醫療法》或《個資法》這麼簡單。檢方應該全面徹查，是否已有大量隱私甚至私密照外流？「真相是什麼，仍有待司法單位的調查。但作為女性，這件事真的讓我不寒而慄」。

王婉諭強調，愛爾麗過去有無數名人代言，常如山更與許多政商名流關係匪淺。所以，絕對不能讓這件事船過水無痕。「我們有權利活在一個免於恐懼的世界。偷拍就是偷拍，不該被任何理由合理化，縱容這種事情，等同讓更多女性，無時無刻活在恐懼當中。診所這種讓人安心的地方，絕對不能淪為犯罪的溫床」。

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