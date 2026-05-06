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    首頁 > 政治

    鄭麗文拒自民黨拜訪！吳思瑤開轟：習近平沒同意不敢接觸

    2026/05/06 17:50 即時新聞／綜合報導
    吳思瑤批鄭麗文可以大老遠飛到中國見習近平，沒有時間在台灣會見日本自民黨訪團。（美聯社檔案照）

    吳思瑤批鄭麗文可以大老遠飛到中國見習近平，沒有時間在台灣會見日本自民黨訪團。（美聯社檔案照）

    日本自民黨青年局本月組團訪台，有媒體報導指，訪團擬照慣例拜訪國民黨主席鄭麗文，但被以「行程太滿」為由拒絕。對此，立委吳思瑤質疑，鄭麗文可以大老遠飛到中國見習近平，沒有時間在台灣會見日本自民黨訪團，根本是看中國臉色，沒有習近平同意，不敢擅自跟日方接觸。

    「可以望穿秋水盼到習鄭會，大老遠飛到中國見習近平，沒有時間在台灣會見日本自民黨訪團！」吳思瑤今日在臉書發文質疑，鄭麗文的「沒時間」只是藉口，根本是看中國臉色，沒有習近平同意，不敢擅自跟日方接觸。

    吳思瑤表示，看看鄭麗文附和中國史觀，拜謁中山陵時11度提及日本，都在醜化日本，鼓動仇日情緒。鄭麗文仰中國鼻息至此，放國際訪賓鴿子，國民黨丟了面子失了格調。她最後也痛批：「台灣的好友是國民黨的敵人？台灣的敵人是國民黨的好友？國民黨離北京愈近，就離台灣社會更遠！」

    針對媒體報導稱鄭麗文放鳥自民黨訪團，國民黨文傳會主委尹乃菁今反駁，指相關報導與實際情況有嚴重落差，完全不是事實。她強調，這次雙方未能會面，是因時間安排無法配合，絕非刻意婉拒。

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