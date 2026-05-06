促國防部調查「軍史學會」 綠委：血汗錢不能變成統戰提款機

民進黨立委黃捷。（資料照）

民進黨立委林楚茵今踢爆由退役軍官組成的民間社團「中華軍史學會」，10年來領取國防部近千萬元補助，會址違常設在國防部營區內，且該學會去年舉辦的研討會，更配合中共「台灣屬於中國一部分」的法律戰論述，她將提案把今年度71萬8000元的補助預算全數砍掉。對此，民進黨立委痛批，納稅人的血汗錢，絕不能成為中共統戰的提款機。

民進黨團副書記長黃捷指出，一個自稱學術交流的民間社團，拿著國防部的補助款，理監事不僅有參與中國統戰邀宴的紀錄，其舉辦的研討會甚至配合中共統戰，還將會址設在國防部營區內。

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「納稅人的血汗錢，絕不能成為中共統戰的提款機。」黃捷強調，如果查證屬實，她全力支持全數刪除該社團的補助款，該社團更應立即遷出營區。國防部也必須徹底檢討所有社團的補助標準，把國安漏洞補起來。

在制度面上，立院外交及國防委員會立委王定宇說明，首先，該團體是唯一國防部補助的民間團體，國防預算適不適合拿來補助社團？國防部應好好思考；再者，針對退伍軍人的活動補助，應該放在「退輔會」，而非國防部；第三，要好好去審視補助的對象，所舉辦的活動為何。

王定宇呼籲，若相關團體都是一些迎合中國論調、附和中共統戰的話，國防部反而要好好思考這個團體是不是有什麼問題。

他建議，國防部先根據相關的規定，判斷補助來源是從國防部還是退輔會，以及補助該團體對國防的幫助為何？並審視該協會歷年在辦理活動，是否都唱和中共論調，如果有，當然就不宜，要調查它會不會是一個滲透的溫床，如果沒有，也還人家一個清白。

民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷也要求，未來國防部對民間團體補助，應建立更嚴格的國安與利益揭露機制，包括對理監事背景、兩岸交流紀錄、活動內容與資金用途進行定期檢視，也應建立退場與停止補助機制。台灣是民主國家，尊重學術與言論自由，但絕不能在反滲透的同時，又用國家預算補助可能配合統戰敘事的組織。

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