被酸雙標？ 施乃如反嗆民眾黨：高虹安能發5千，莊競程發1萬不行？

「高虹安發5000元沒問題、莊競程主張發1萬元就有問題？」綠營議員施乃如批民眾黨才雙標。（資料照，記者洪美秀攝）

民進黨新竹市長參選人莊競程今天拋出選戰第一槍，宣布若當選市長，明年就普發45萬市民每人1萬元，結果被民眾黨議員及側翼操作是雙標，市議員兼莊競程競選總部發言人施乃如也發文反嗆高虹安發5000元沒問題，莊競程主張1萬元就有問題？民眾黨到底支不支持新竹市普發1萬元？

施乃如說，民眾黨及側翼拿莊競程過去針對中央超徵稅收的發言做文章，試圖把竹市討論普發現金操作成「雙標」？但市民真正想知道的是民眾黨高虹安普發5000元，民眾黨從上到下拍拍手，為什麼莊競程在研究市府財政與預算後，主張普發1萬元，就突然變成「亂發現金」？到底誰雙標？民進黨議會黨團過去審查預算時，多次主張在財政許可下，應由5000元再加碼，提高市民共享城市成果的幅度。這不是突然喊價，更不是選舉操作，而是在釐清財政數據與預算基礎後，確認確實可行的。

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她說，竹市目前財政狀況算寬裕。據市府提出的115年度總預算案，歲入467.27億元、歲出437.16億元，相抵後仍有30.11億元賸餘；115年度歲入更比114年度增加169.93億元，成長高達57.15%。以竹市約45萬人口估算，若普發1萬元，約需45億元。在不舉債、不影響財政紀律、不排擠教育、社福與重大建設預算前提下，並非做不到，而是有沒有意願讓市民共享城市發展成果。

她說，3年多來，新竹棒球場改善延宕、大車站計畫停擺、輕軌紅線退回重評，許多重大建設進度停滯。既然高虹安市府建設推不動，為什麼不能把部分財政成果回饋給市民？財政紀律要守，城市建設要做，市民福利更不能缺席。

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