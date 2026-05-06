收紅錢製播反罷免影片 前中天主播「馬德」涉共諜案起訴求刑7年

橋頭地檢署偵辦前中天主播「馬德」林宸佑及現退役軍人等 7 人，涉犯反滲透法等罪，全案偵查終結起訴。（記者李惠洲攝）

橋頭地檢署偵辦前中天主播「馬德」林宸佑及現退役軍人等 7 人，涉犯反滲透法、國家安全法、貪污治罪條例及洗錢防制法今偵查終結起訴，林於去年大罷免期間，受中方提供題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片，獲不法所得近17萬元，遭求刑7年徒刑。

橋檢主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志指揮偵辦查出，中天前主播「馬德」林宸佑涉嫌收受中國資金充當共諜，不僅配合中方操作輿論，還涉充當白手套，協助行賄台灣軍方人員取得軍事機密，橋頭地檢署歷經數月偵辦後偵結起訴。

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檢方查出林宸佑於去年大罷免期間，透過電視台、社群平台發布反罷免宣傳，並於影片上傳後將觀看數據、流量截圖回傳給中方資助者，獲得4325顆泰達幣當報酬，林轉匯從中獲取不法所得合計約16萬9493元。

檢方指出，林宸佑涉犯貪污、反滲透法、洗錢等罪，分別得求刑7年、5年、5年，將從重求刑7年，今將訴卷宗已移送至橋頭地院，法院預計明天召開接押庭，審理是否續押林宸佑等人。

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