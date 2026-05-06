自民黨青年局訪團傳被鄭麗文「放鳥」 外交部：尊重各接待單位考量

自民黨青年局訪團傳被國民黨主席鄭麗文「放鳥」，外交部今表示，尊重各接待單位考量，但訪團表示此次行程圓滿順利、成果豐碩。（資料照）

日本自民黨青年局局長平沼正二郎本月2日至6日率團訪台，拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜及各政黨人士，傳出被國民黨主席鄭麗文「放鳥」。外交部表示，外交部尊重各接待單位的考量與安排，相關行程均於事前充分溝通並獲訪團同意，外交部並轉述，訪團表示此次行程圓滿順利、成果豐碩。

外交部2日發布的歡迎新聞稿指出，訪團預計在台期間將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴及拜會外交部長林佳龍，並拜會立法院、國安會、台灣日本關係協會及海峽會等單位，也計畫參訪台中市及嘉義市，並與三三會青年部及救國團等團體進行交流。

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日本自民黨青年局訪團於4日拜會民眾黨，會晤黨主席黃國昌，5日至民進黨中央會晤民進黨青年局長陳冠廷，傳出訪團原計劃與國民黨主席鄭麗文會面，被以行程太滿為由拒絕。國民黨文傳會主委尹乃菁稍早澄清，這次雙方未能會面，是因時間安排無法配合，絕非刻意婉拒。

對此，外交部說明，由於該團此次訪台行程緊湊，外交部尊重各接待單位的考量與安排，經多方協調後，相關行程均於事前充分溝通並獲訪團同意。另外，訪團表示此次行程圓滿順利、成果豐碩。

外交部也強調，對於日方各訪團提出之拜會需求，外交部均秉持一視同仁的中立客觀原則，全力協助安排。

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