安鼠之亂認知作戰？簡舒培曝市府專案11天抓944隻：蔣萬安的責任

台北市長蔣萬安（左）、環保局長徐世勳（右）答詢鼠患議題。（記者張嘉明攝）

台北鼠患議題延燒，台北市研考會主委殷瑋昨晚（5日）接受廣播節目專訪時說，網路很多錯假訊息，製造台北到處都是老鼠的狀況，「這難道不是認知作戰嗎？」至今沒有任何政府高層出來制止。民進黨籍市議員簡舒培今天批評，現在許多民眾都反映見鼠，且市府專案捕鼠計畫11天抓了900多隻老鼠，市府竟然還說是認知作戰？台北市長蔣萬安說，不是所有老鼠都是認知作戰，但難道「南鼠北送」不是？

蔣萬安今天議會報告追加減預算，簡舒培質詢說，近期鄰里活動民眾都反映有見到老鼠，但台北市在今年初發生漢他病毒個案後捕鼠，2月9日到2月23日抓了910隻老鼠；近期因應鼠患，4月20日至4月30日也進行防鼠專案，抓了944隻老鼠，這麼多老鼠為什麼還說是認知作戰？

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她批評，鼠患越來越多就是事實，各方提供意見，市府再來做環境清潔與後端防治，但殷瑋上節目說鼠患是認知作戰，這難道是好態度，還說要政府高層解決，北市府高層不就是台北市長嗎？

蔣萬安說，昨天記者會也有說明目前防鼠相關作為，也提出精進方案；沒有說所有的老鼠都是認知作戰，但「南鼠北送」難道就不是認知作戰嗎？簡舒培批，近期這11天抓到的900多隻老鼠，就是台北市土生土長，是蔣萬安的責任。

台北市議員簡舒培質詢。（記者張嘉明攝）

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