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    首頁 > 政治

    訪史國突破中國封鎖 賴清德曝關鍵：台灣不屈服必能穩健走向國際

    2026/05/06 16:44 記者陳政宇／台北報導
    總統賴清德出訪史瓦帝尼，於當地時間3日晚間出席恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）國宴。（圖由總統府提供）

    總統賴清德出訪史瓦帝尼，於當地時間3日晚間出席恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）國宴。（圖由總統府提供）

    兼任民進黨主席的總統賴清德結束友邦史瓦帝尼國是訪問，並於昨天返台。賴今天（6日）強調，面對中國的封鎖與打壓，只要台灣不屈服、團結一心，持續強化自身實力，並攜手理念相近的民主夥伴，必能穩健走向國際。

    民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢轉述，賴清德席間談到，在史瓦帝尼恩史瓦帝三世國王誠摯的邀請與協助下，他已於上週末順利前往史瓦帝尼，並完成國是訪問。

    賴清德說，此行不僅與恩史瓦帝三世國王簽署聯合公報，也共同見證兩國簽訂「關務互助協定」，進一步深化雙邊邦誼。

    賴清德表示，面對中國的封鎖與打壓，只要台灣不屈服、團結一心，持續強化自身實力，並攜手理念相近的民主夥伴，持續為區域和平穩定與自由民主價值努力，必能穩健走向國際。

    賴清德強調，要再次感謝恩史瓦帝三世國王的誠摯邀請與支持，以及國安、外交人員與留守國內的政府人員努力不懈，讓這次出訪能夠順利完成。

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