軍購條例4度朝野協商 徐巧芯重申國民黨3原則

國民黨立委徐巧芯今（6）日下午出席立法院軍購條例黨團協商草案前，接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜今四度召開朝野協商國防特別條例草案，外界關注立法院長韓國瑜今午會面國民黨主席鄭麗文，是否有望化解國民黨團預算內訌。立委徐巧芯會前透露，韓是先找黨團總召傅崐萁討論，後再受鄭邀請共商，氣氛良好；她強調，黨團基於鄭立場，一直都只討論軍購、重視藍白共識，且「3800+N」的N不會無限大，而會有具體數字。

徐巧芯明確指出，國民黨團目前對軍購的態度相當一致，都遵守黨部立場僅討論「軍購」，「商購」或「委製」並未納入討論範圍中，且依國民黨主席鄭麗文所述，所謂的「3800+N」的這個N，就是在現有軍購發價書的3800億之上，要求後續軍購也有發價書來才能符合條例，「至於N的數字是什麼，真的不是這麼重要」，重點在於如何去跟民眾黨共同協商。

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徐更透露，鄭麗文表示民眾黨主席黃國昌所提軍購條例版本「非常細緻」，並期望在未來的藍白協商中，能以此為基礎找出共同版本。

至於預算上限，徐巧芯轉述鄭麗文看法，強調「3800+N」中的N「不可能也不應該是無限大」。她認為，除8000億外，也有黨團成員提出7700億，都是接受的可行方向，希望能促成藍白在野共識，更重申國民黨的團結「不容質疑」。

關於韓國瑜和鄭麗文中午見面，徐巧芯說，是韓希望協商前有進度，所以先和國民黨團總召傅崐萁商議，後續又收到鄭麗文主席主動邀約，因而有大家所知道的兩人中午會面，氣氛「良善且推心置腹」。她表示，雙方從黨與國家的角度出發，期望尋求最大折衝空間，並強調國民黨面對今年、後（2028）年大選，將保持團結一致。

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