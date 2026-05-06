鄭麗文遭爆放鳥日本自民黨訪團 民進黨震驚：別影響對台觀感

民進黨秘書長徐國勇5日接見自民黨青年局訪團，席間聚焦印太安全、經貿韌性與兒少政策交流。（圖由民進黨提供）

國民黨主席鄭麗文今（6日）被媒體爆料，以「行程太滿」為由放鳥日本自民黨青年局訪團，甚至引發日方不滿。對此，民進黨表示，對此感到滿震驚，日本是台灣在區域和平穩定上非常重要的盟邦，雙方民間交流也非常熱絡，希望日方不會因這起偶發事件影響對台觀感。

對於鄭麗文對自民黨青年局放鴿子的報導，民進黨發言人吳崢今天在中常會後記者會受訪回應，看到這則新聞滿震驚的，因為行程忙碌與否應該是早就知道的事，無論是哪一個政黨，一般人在日常生活與人約好卻臨時放鴿子，這都是滿不尊重人的行為。

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吳崢強調，日本參眾議員們遠來是客，昨天來訪民進黨中央黨部，雙方有相當深入且愉快的對話。日本是台灣在區域和平穩定上非常重要的盟邦，台、日之間在旅遊、文化、經貿往來等民間交流也非常熱絡，希望日方不要因為這起偶發事件而影響對台灣的觀感。

民進黨今天說明，民進黨秘書長徐國勇、立委兼民進黨青年局成員陳冠廷、與執行副局長吳沛憶、沈伯洋、黃捷，副局長張雅琳及鄭孟洳，昨天於黨中央接見由日本自民黨青年局局長平沼正二郎眾議員率領的訪團，成員還包括青年局國際部副部長山本大地、日本青年會議所日台友好之會會長麻生將豐等人。

徐國勇以日文致詞，感謝日方針對總統賴清德日前出訪因中國施壓受阻一事，在社群平台上公開發聲支持台灣；日本首相高市早苗及其內閣近期以具體行動展現對台海穩定的重視，包括海軍艦艇行使台海自由航行權，以及與美、法領袖發表共同聲明強調台海和平的重要性，民進黨對此表達由衷敬意。

針對區域安全與國防合作，徐國勇請託日方支持台灣加入CPTPP，並指出台積電赴熊本設廠對兩國經濟韌性的正面意義。無論經貿、文化或醫療等交流，都需要安全作為基石；隨著日本法律解禁，也盼日方能考慮將防衛裝備銷往台灣，增強第一島鏈的防禦實力。

針對文化產業交流，曾為日本傳奇女團「SPEED」成員的參議員今井繪理子分享，日本政府將動漫與流行音樂視為國家文化戰略重點，並透過「文化廳」跨部會整合資源，行銷國際。吳沛憶則回應，J-pop 是台灣許多世代的共同記憶，台灣現正參考日本經驗推動文策院，透過稅收減免鼓勵民間投資流行文化產業，盼未來兩國能在影視與音樂領域有更多實質合作。

在社會政策方面，沈伯洋分享，隨AI技術普及，認知作戰對國安造成新挑戰，盼台日建立反制假訊息交流機制。張雅琳則分享台灣提升男性育嬰留停比例的經驗，並探討日本將公共設施設為避難點的防災策略。鄭孟洳關注日本「兒童家庭廳」的橫向整合機制，探討如何落實兒童表意權。對此，平沼正二郎介紹，日本透過「地區未來戰略」應對少子化與城鄉發展失衡的對策，也正向台灣學習事實查核的成功經驗。

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